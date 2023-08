NETFLIX - Wo könnte man die Aktie kaufen?

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 438,620 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie fiel am 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 162,71 USD zurück und startete danach zu einer Bodenbildung. Diese wurde am 20. Juli 2022 abgeschlossen. Anschließend startete eine Rally, welche die Rally auf ein Hoch bei 485,00 USD führte. Dieses Hoch stammt vom 19. Juli 2022.

Im Zug der am 19. Juli nachbörslich veröffentlichten Zahlen fiel der Wert auf das noch offene Aufwärtsgap vom 09. Juni zurück. Nach einem Tief bei 411,88 USD erholte sich der Aktienkurs zuletzt wieder und näherte sich dem Abwärtsgap vom 20. Juli und damit dem log. 50 %-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Hoch vom 19. Juni an. In diesem Bereich geriet der Aktienkurs gestern wieder leicht unter Druck.

Die mittelfristige Aufwärtsbewegung ist intakt. Eine größere Topbildung zeichnet sich bisher nicht ab. Sollte der Wert allerdings im Bereich um 445,25-448,50 USD wieder unter Druck geraten, ergäbe sich die Möglichkeit zu einer sehr unförmigen SKS-Topformation. Diese wäre m.E. allerdings so unförmig, dass sie nicht als zuverlässig gelten könnte.

Kurzfristige Verkaufswelle möglich.

Mit dem gestrigen Tageshoch könnte eine zweite Verkaufswelle innerhalb der Konsolidierung seit 19. Juli eingesetzt haben. Diese könnte zu einem Bruch des Unterstützungsbereichs um 411,80-409,54 USD führen. Anschließend ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 378,12 USD, also fast exakt am letzten großen Zwischenhoch bei 379,43 USD. Dreht die Aktie dort wieder nach oben, dann wäre eine Rally gen 575,37 USD oder sogar an das Allzeithoch möglich.

Ein Rückfall unter 379,43-378,12 USD wäre allerdings ein Verkaufssignal, das auf eine etwas größere Konsolidierung in Richtung 3319,556 USD und damit an das log. 38,2 %-Retracement der Rally ab Mai 2022 hindeuten würde.

Fazit: Die Netflix-Aktie könnte noch einmal für einige Tage unter Druck geraten. Eine solche Abwärtsbewegung könnte aber zu potenziellen Kaufkursen führen.

Netflix-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)