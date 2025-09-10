Aktien New York: Oracle-KI-Stärke hilft Tech-Werten - Dow im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerten am Mittwoch in der Breite gestützt. Für Oracle gab es einen Kurssprung, in dessen Sog Papiere wie des KI-Chipvorreiters Nvidia ebenfalls anzogen.

Der marktbreite Aktienindex S&P 500 erklomm auch dank Oracle ein Rekordhoch. Zuletzt notierte der Index mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 6.531 Punkte ein Stück weiter unter seiner neuen Bestmarke. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich mit 23.854 Punkten knapp im Plus.

Der Dow Jones Industrial sank um gut ein halbes Prozent auf 45.439 Punkte, blieb damit aber nahe seines jüngsten Rekordhochs. Dass die Erzeugerpreise in den USA zuletzt weniger gestiegen waren als erwartet, hinterließ kaum Spuren. Denn die Entwicklung untermauert erst einmal nur die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins Mitte September senken wird. Zudem nahmen zuletzt auch Bedenken in puncto einer möglichen Schwäche der US-Wirtschaft zu, was Aktienkurse teils bremst.

Die Quartalszahlen und die Geschäftsperspektiven von Oracle befeuerten den zuletzt träge gewordenen KI-Hype ein Stück weit aufs Neue. Der Oracle-Aktienkurs schoss auf ein Rekordhoch nach oben, zuletzt betrug das Plus noch rund 38 Prozent. Im Sog ging es für Nividia um gut 4 Prozent hoch, die Aktien des Chipkonzerns Broadcom legten um 8,5 Prozent zu und die von AMD um knapp drei Prozent.

Oracle profitiert vom zunehmenden Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) und überraschte mit einem stark wachsenden Cloud-Geschäft im ersten Geschäftsquartal (per Ende August). Im Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) schwollen die Erlöse um 55 Prozent an.

Dagegen zeigten sich Anleger von Apple eher enttäuscht von neuen Produkten des Technologiekonzerns. Die Papiere fielen um mehr als 3 Prozent. Apple stellte unter anderem sein bislang dünnstes iPhone vor, das Air. Daneben wurden das iPhone 17 wie gewohnt als Standard-Modell und als teurere Pro-Version mit mehr Funktionen präsentiert. Zudem zeigte Konzernchef Tim Cook auch eine neue Generation der Computer-Uhr Apple Watch und der Ohrhörer AirPods Pro.

Die Aktien von Synopsys büßten gut ein Drittel ihres Wertes ein. Das Software-Unternehmen enttäuschte mit seinem Umsatz im Bereich Design-IP. Auch der Gewinnausblick sei unerwartet trübe ausgefallen, hieß es.

Der Bezahldienst Klarna nahm bei seinem Börsengang in New York fast 1,4 Milliarden Dollar ein. Mit einem Kurs von zuletzt 47 Dollar legten die Papiere im Vergleich zum Ausgabekurs von 40 Dollar deutlich zu.

Die Anteilsscheine von Gamestop verteuerten sich um rund 7 Prozent, nachdem der Videospiele-Händler einen unerwartet hohen Nettoumsatz mit Hardware und Zubehör für das abgelaufene Geschäftsquartal gemeldet hatte./mis/nas