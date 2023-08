AMGEN - Das wird ein steiniger Weg für die Aktie

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 230,700 $ (Nasdaq)

Insgesamt verbuchte Amgen ein gutes zweites Quaretal. Der Nettogewinn stieg von 2,45 auf 2,57 USD je Aktie. In der Non-GAAP-Betrachtung waren es 5,00 USD je Aktie, was deutlich über der Markterwartung von 4,49 USD je Aktie lag. Der Umsatz legte im Vorjahresvergleich um 5,9 % auf 6,99 Mrd. USD zu. Vor allen Dingen höhere Medikamentenverkaufszahlen kompensierten dabei den negativen Effekt niedriger Preise. Analysten hatten nur mit Erlösen von 6,66 Mrd. USD gerechnet.

Prognose angehoben

Für das Gesamtjahr 2023 hat das Management die Prognose leicht angehoben und sieht nun ein Ergebnis je Aktie zwischen 17,80 und 18,80 nach zuvor 17,60 und 18,70 USD. Der Umsatz soll zwischen 26,6 und 27,4 Mrd. USD liegen nach zuvor in Aussicht gestellten 26,2 bis 27,3 Mrd. USD. Der Analystenkonsens von 17,70 USD je Aktie Gewinn dürfte also steigen. Amgen bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 123 Mrd. USD. Der Free Cashflow könnte sich von aktuell unter 9 Mrd. USD bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 10 Mrd. USD verbessern.

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie seit Monaten hochvolatil seitwärts, womit sich zahlreiche Optionen ergeben. Eine für mich plausible Option hatte ich Anfang Juni im Wunschanalysen-Video USA (stock3 Plus-Content, hier buchbar) skizziert. Demnach könnte die Korrektur bei der Amgen-Aktie bereits im Jahr 2021 begonnen haben, das Allzeithoch nur Teil einer überschießenden Korrekturwelle gewesen sein. Das gesamte Konstrukt könnte in diesem Jahr beendet werden/beendet worden sein. Allerdings stoppte die jüngste Erholung am EMA50 Woche bzw. EMA200 Tag. Dort kommt die Aktie erst einmal nicht weiter.

Fazit: Fundamental ist die Amgen-Aktie relativ anspruchslos bewertet. Ausverkäufe wie den zuletzt können Investoren daher für Einstiege nutzen. Für Trader ist der Biotech-Titel eher uninteressant, gerade, wenn man klare mittelfristige Trends bevorzugt.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 26,32 27,32 31,74 Ergebnis je Aktie in USD 17,69 17,70 19,42 KGV 13 13 12 Dividende je Aktie in USD 7,76 8,48 9,15 Dividendenrendite 3,36% 3,68% 3,97% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Amgen-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)