Aviva erhöht die Zwischendividende

Der britische Versicherungskonzern Aviva plc (ISIN: GB00BPQY8M80) wird eine Zwischendividende in Höhe von 11,1 Pence (12,9 Eurocent) je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (10,3 Pence) ist dies eine Steigerung um 8 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 5. Oktober 2023 (Ex-Dividenden Tag: 24. August 2023). Aviva peilt für das Gesamtjahr eine Dividende von 33,4 Pence je Aktie an.

Aviva zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Insgesamt wurden im letzten Jahr 31 Pence (ca. 36 Eurocent) als Dividende ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 4,56 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,89 Prozent.

Der operative Gewinn auf bereinigter Basis legte im ersten Halbjahr zum 30. Juni 2023 um 8 Prozent auf 715 Mio. Pfund (Vorjahr: 661 Mio. Pfund) zu, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein den Aktionären zurechenbarer Gewinn von 366 Mio. Pfund nach einem Verlust von 209 Mio. Pfund im Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr wird ein Anstieg beim operativen Gewinn zwischen 5 und 7 Prozent erwartet.

Der heutige Aviva-Konzern mit Sitz in London entstand im Jahr 2000. Die Wurzeln der Firma gehen auf das Jahr 1696 zurück.

Redaktion MyDividends.de