Kolumne von Stefan Riße

Wie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse

Acatis · 04.10.2025, 09:30 Uhr Uhr

Börsen-Bären haben es derzeit nicht leicht. Selbst der Regierungsstillstand in den USA kann der Stimmung an den Märkten nichts anhaben. So verwunderlich es ist: Aktuell wird offenbar immer ein Grund gefunden, weiter zu kaufen.