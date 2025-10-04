Wie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse
Acatis · Uhr
Börsen-Bären haben es derzeit nicht leicht. Selbst der Regierungsstillstand in den USA kann der Stimmung an den Märkten nichts anhaben. So verwunderlich es ist: Aktuell wird offenbar immer ein Grund gefunden, weiter zu kaufen.
Quelle: Adobe.com/standret
Gewisse Bärenarten wie der Braunbär sind vom Aussterben bedroht und daher unter besonderen Schutz gestellt. Auch die Eisbären haben wegen des Klimawandels ihre liebe Mühe, denn immer mehr Eisschollen und damit Teile ihres Lebensraums schmelzen zusammen.
