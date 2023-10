HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

HBM Healthcare Investments aktiviert Aktienrückkaufprogramm



16.10.2023 / 06:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Abschlag des Aktienkurses zum ausgewiesenen inneren Wert je Aktie (NAV) hat sich in den vergangenen Tagen in einem Umfang ausgeweitet, der nach Überzeugung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der HBM Healthcare Investments nicht die fundamentale Entwicklung und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelt. HBM Healthcare Investments hat aus diesem Grund die Publikation des Halbjahresberichts per 30. September 2023 um einige Tage auf heute vorgezogen. Dabei wurde das bereits Anfang Oktober publizierte Halbjahresergebnis und der NAV je Aktie von CHF 237.22 per 30. September 2023 bestätigt. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind der Auffassung, dass das sorgfältig zusammengestellte Portfolio von hoher Qualität ist und dessen Wertpotenzial derzeit nicht angemessen in der Marktkapitalisierung der Gesellschaft Eingang findet. Das Unternehmen wird deshalb einen Teil der vorhandenen flüssigen Mittel für die Umsetzung des laufenden Aktienrückkaufprogramms einsetzen. Die Aktienrückkäufe erfolgen über die zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange, unter Einhaltung der regulatorischen Volumenbeschränkungen und innerhalb der Möglichkeiten der frei verfügbaren Liquidität. Ein sorgfältiger Umgang mit den verfügbaren Mitteln wird auch weiterhin hohe Priorität geniessen, um die Finanzierung der bestehenden Portfoliogesellschaften sicherzustellen, und damit sich bietende Investitionsgelegenheiten genutzt werden können. Weitere Informationen zum Aktienrückraufprogramm sind auf unserer Webseite unter https://www.hbmhealthcare.com/de/investoren/informationen ersichtlich. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

