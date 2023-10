AROUNDTOWN - Die nächsten Kaufsignale warten

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 2,275 € (XETRA)

Alles begann mit einem Posting im stock3-Premiumpaket Trademate, als sich Anfang April abzeichnete, dass die Aktie von Aroundtown im Bereich von 0,90 bis 0,96 EUR drehen und eine Erholung starten könnte. Seither ist ausgehend von einem Tief bei 0,87 EUR eine Trendwendeformation in Form eines großen, bullischen "Rounding Bottom" gelungen. Mehr zu stock3 Trademate erfährst Du auch unter diesem Link.

Große Trendwende mit weiterem Potenzial

Mit dem Sprung über 1,47 EUR wurde die Formation abgeschlossen und ein starkes Kaufsignal generiert. In der Folge stieg die Aroundtown-Aktie in einem Aufwärtstrendkanal nach Norden, aus dem sie im September erstmals nach oben ausbrechen konnte. Der zentrale Widerstand bei 2,05 EUR und die dort verlaufende mittelfristige Abwärtstrendlinie sind mittlerweile auch überschritten und die Aktie erreicht das Zwischentief aus dem März bei 2,33 EUR.

Damit hat der Wert eine wichtige Barriere erreicht und könnte dort zumindest temporär zu einer Korrektur in Richtung 2,16 und 2,05 EUR ansetzen. An dieser Stelle dürfte der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen.

Oberhalb von 2,33 EUR könnte die Rally später direkt bis an den Widerstand bei 2,49 EUR und das Märzhoch bei 2,69 EUR führen. Dort wäre mit dem Beginn einer größeren Korrekturphase zu rechnen, ehe die Aroundtown-Aktie ggf. schon im kommenden Frühjahr in Richtung 2,99 EUR durchstartet.

Aroundtown Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)