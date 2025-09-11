Werbung ausblenden
Rüstungskonzern

Renk baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Quelle: Sergey Kohl - stock.adobe.com

(dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu. Zur Eröffnung des neuen modularen Produktionskonzeptes im Augsburger Stammwerk wird am Donnerstag (10.00 Uhr) auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.

Trend-Investment
Rüstungs-ETFs: Diese Unterschiede bei den Fonds solltest du kennen22.05.2025 · 15:00 Uhr · onvista
Ein Militärhubschrauber im Flug ist zu sehen.

Renk habe die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie umgestellt, erläuterte ein Unternehmenssprecher das Konzept. Vorstandschef Alexander Sagel hatte angekündigt, dass durch die neue Produktion die Kapazität von früher einigen Hundert Getrieben pro Jahr auf mehr als Tausend steigen werde.

Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen

Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. Renk hat rund 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher einmal zum VW -Konzern. Der Finanzinvestor Triton brachte Renk Anfang 2024 an die Börse.

Für 2025 rechnet Renk mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete Renk einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer "unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen"./uvo/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
RENK Group
Volkswagen (VW) Vz

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall und Co.
Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polengestern, 12:09 Uhr · dpa-AFX
Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polen
Rheinmetall & Co.
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck09. Sept. · dpa-AFX
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck
Hohe Markentreue in Deutschland
Große Mehrheit hat kein Interesse an E-Autos 'Made in China'05. Sept. · dpa-AFX
Große Mehrheit hat kein Interesse an E-Autos 'Made in China'
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden