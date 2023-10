TV-Quoten: 5,78 Millionen sehen 'Irland-Krimi'

BERLIN (dpa-AFX) - Der "Irland-Krimi" stand am Donnerstagabend in der Gunst des TV-Publikums ganz oben. Die Folge "Mond über Galway" mit Désirée Nosbusch, Declan Conlon und Rafael Gareisen lockte ab 20.15 Uhr 5,78 Millionen (23,0 Prozent) vor den Fernseher. Die ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" mit Tanja Wedhorn, Florian Panzner und Götz Schubert erreichte zeitgleich 3,15 Millionen (12,3 Prozent)

Die ProSieben -Castingshow "The Voice of Germany" schauten sich 1,46 Millionen (6,5 Prozent) an. Die RTL -Reportagereihe "Die große GEO-Story" holten sich 1,39 Millionen (5,7 Prozent) ins Haus.

Der Fantasy-Actionfilm "Dracula Untold" mit Luke Evans, Sarah Gadon und Dominic Cooper bewegte 1,20 Millionen (4,9 Prozent) dazu, Vox einzuschalten. Die Sat.1 Dokureihe "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" wollten 740 000 Menschen (3,0 Prozent) sehen.

Mit der Kabel-eins-Realityreihe "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" verbrachten 610 000 Leute (2,6 Prozent) den Abend. RTLzwei strahlte die Gesellschaftsreportage "Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" aus - das verfolgten 600 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,4 Prozent) auf der Mattscheibe./bok/DP/ngu