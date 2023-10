MICROSOFT - Jetzt müssen die Bullen abliefern

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 340,670 $ (Nasdaq)

Vom Allzeithoch aus dem Juli bei 366,78 USD korrigierte die Aktie von Microsoft den steilen Anstieg der Vormonate bis Ende September. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal startete bei 309,45 USD eine Erholung, die zuerst über die obere Triggerlinie der Korrektur und an die zuvor unterschrittene Aufwärtstrendlinie führte.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde die Trendlinie und der Widerstand bei 341,33 USD übersprungen und damit eigentlich ein Kaufsignal aktiviert.

Zunächst könnte der Wert jetzt also weiter bis 349,67 USD steigen und später das Rallyhoch auf Höhe der Kursziele bei 367,00 und 369,00 USD ansteuern. Darüber könnten die Anteile des Softwaregiganten sogar schon bis 382,00 und 400,00 USD steigen.

Der Haken an der Sache

Zum einen hat die Korrektur wie zuletzt beschrieben einen Keil in den Aufwärtstrend getrieben und Abwärtspotenzial eröffnet. Zum anderen muss der Bereich um 349,67 USD jetzt auch unbedingt zeitnah überschritten werden, um den Aufwärtstrend seit Ende September nicht wieder in sich zusammenfallen zu lassen. Gleichzeitig würde bei einem Scheitern an 349,67 USD auch die Gefahr steigen, dass es sich beim Anstieg seit Ende September um den letzten Teil der Jahresrally handelt.

Unter 332,00 USD wäre in diesem Zusammenhang schon der Kurssprung vom Mittwoch gekontert und ein Abverkauf bis 324,39 USD wahrscheinlich. Dort hätten die Bullen die letzte Chance, doch noch einen Angriff auf das Allzeithoch zu starten.

Sollte die Aktie auch unter diesen Support und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie fallen, könnte die Korrektur seit Juli bereits reaktiviert sein und ein mehrwöchiger Rückfall auf 309,45 und 296,28 USD folgen.

Microsoft Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)