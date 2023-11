S&P 500® - Nimmt wichtige Schaltstelle!

Das Abgleiten unter die Kernunterstützung bei 4.200 Punkten – gleichzeitig die Nackenzone der vorangegangenen Bodenbildung – erwies sich für den S&P 500® als der erwartete Katalysator (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. und 7. November). Die jüngste Kursentwicklung der US-Standardwerte liefert erneut ein Lehrbuchbeispiel für die alte, und an dieser Stelle oftmals zitierte Tradingweisheit, „false breaks are followed by fast moves“. Daraus konnte das Aktienbarometer lehrbuchmäßig Kapital schlagen, was sich in einer unglaublichen Serie von zehn weißen Kerzen in den letzten zwölf Handelstagen niederschlägt. Charttechnisch unterstreicht der S&P 500® mit dem gestrigen Spurt über den seit Ende Juli bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 4.405 Punkten) – und zwar per Aufwärtsgap (4.422 zu 4.459 Punkte) – seine Ambitionen. Dank dieser Weichenstellung kann die Korrektur der letzten Monate als klassische Konsolidierungsflagge interpretiert werden (siehe Chart). Zusätzlichen Rückenwind liefert ein zweites Chartmuster in Form einer sog. „V-Umkehr“. Letztere Formation eröffnet ein Anschlusspotenzial von 300 Punkten, aber auch der erfolgreiche Flaggenausbruch lässt perspektivisch auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahreshoch bei 4.607 Punkten hoffen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

