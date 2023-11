ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt K+S auf 'Hold' und Ziel auf 15 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat K+S von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 15 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan stellt in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage in den Raum, ob die Finanzrisiken beim Kalikonzern zurückkehren. Kaum Spielraum für die Freisetzung von Umlaufvermögen und gleichzeitig steigende Investitionen stellten die neue Dividendenpolitik auf die Bewährungsprobe. Counihan kappte seine Schätzungen für 2024 deutlich und liegt beim operativen Ergebnis (Ebitda) 20 Prozent unter dem Konsens am unteren Ende der Expertenrange./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 13:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------