Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Lindt & Sprüngli kündigt wissenschaftsbasierte Klimaziele an



07.12.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung über wissenschaftsbasierte Klimaziele Kilchberg, 7. Dezember 2023 – Lindt & Sprüngli hat mit der Science Based Targets Initiative (SBTi) kurz- und langfristige Ziele zur Emissionssenkung festgelegt. Die SBTi hat das wissenschaftsbasierte Ziel von Lindt & Sprüngli, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, geprüft. Mit den validierten Zielen leistet die Gruppe einen Beitrag zur Zielsetzung des Pariser Abkommens, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Mit der Veröffentlichung ihrer Ziele gibt Lindt & Sprüngli auch einen Fahrplan mit ersten Massnahmen bekannt. SBTi ist ein weltweit operierendes Gremium, das es Unternehmen ermöglicht, ambitionierte Ziele zur Senkung von Emissionen im Einklang mit den neuesten klimawissenschaftlichen Erkenntnissen zu setzen. Ziel ist es, Unternehmen auf der ganzen Welt dazu zu bewegen, ihre Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Basierend auf dieser Methodik hat Lindt & Sprüngli Zielvorgaben für seine direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und 2) sowie für die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) festgelegt. Zu Scope 3 zählen auch Teile der Wertschöpfungskette, die sich auf Landnutzung sowie Land- und Forstwirtschaft (Forest, Land and Agriculture: FLAG) beziehen. Die Ziele sind auf eine absolute Senkung der Emissionen bis 2030 bzw. 2050 ausgerichtet. In Übereinstimmung mit den SBTi-Kriterien wird Lindt & Sprüngli der Dekarbonisierung Priorität einräumen und alle verbleibenden Emissionen neutralisieren, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Weitere Informationen und die detaillierten, wissenschaftsbasierten kurz- und langfristigen Klimaziele finden Sie im Lindt & Sprüngli Fahrplan zu Netto-Null-Emissionen ( Roadmap to net-zero ). Adalbert Lechner, CEO der Gruppe, kommentierte dies wie folgt: «Unsere wissenschaftsbasierten Klimaziele spornen uns an, Innovationen zu entwickeln und neue Möglichkeiten für unsere Produkte, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Wertschöpfungskette zu erkunden. Wir freuen uns darauf, uns auf diesen ambitionierten Weg zu begeben und unseren Beitrag zur Erreichung der Zielsetzungen des Pariser Abkommens zu leisten. Wissenschaftsbasierte Ziele sind für unser verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und für die Reduzierung unserer Umweltauswirkungen wegweisend.»

Fahrplan Etwa 95 Prozent, der Grossteil der in der Klimabilanz von Lindt & Sprüngli ausgewiesenen Emissionen, stammt aus Scope 3-Aktivitäten, also aus Aktivitäten, die nicht unter der direkten operativen Kontrolle des Unternehmens stehen. Kakao, andere Rohstoffe wie Milchprodukte und Zucker sowie der Transport und die Verpackung machen den grössten Emissionsanteil der CO 2 -Bilanz von Lindt & Sprüngli aus. Um seine Scope-3-FLAG-Zielsetzungen zu erreichen, setzt das Unternehmen auf eine entwaldungsfreie Lieferkette und unterstützt Bauern bei der Nutzung umweltschonender landwirtschaftlicher Praktiken. Die FLAG-Ziele der Gruppe umfassen daher auch das Ziel, Entwaldung bei Kakaoprodukten zu vermeiden. Gleichzeitig arbeitet Lindt & Sprüngli daran, die Emissionen aus Verpackungen und der Lieferkette zu reduzieren, indem es nachhaltige Verpackungslösungen testet und Transportoptionen und Transportwegen mit geringeren CO 2 -Emissionen den Vorzug gibt, um seine übergeordneten Scope-3-Ziele zu erreichen. Darüber hinaus wird es seine bereits bestehenden emissionsarmen Energiequellen in seinen eigenen Betrieben weiter ausbauen und Strategien zur Senkung des Energieverbrauchs umsetzen (Scope-1- und Scope-2-Ziele). Über die bei der Umsetzung erzielten Fortschritte berichtet Lindt & Sprüngli in seinem jährlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht. Die erste Berichterstattung zu den Fortschritten wird im Nachhaltigkeitsbericht 2023 publiziert. Weitere Informationen

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade.

