Stiebel Eltron erhält fünf Millionen vom Land für Conti-Werk Gifhorn

HANNOVER (dpa-AFX)- Das Land Niedersachsen unterstützt den Umbau des Continental-Bremsenwerkes in Gifhorn zum Standort für Wärmepumpen mit fünf Millionen Euro. Einen entsprechenden Fördermittelbescheid will Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am kommenden Montag dem Investor Stiebel Eltron übergeben, wie das Wirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Neben Lies werde auch Stiebel-Eltron-Chef Kai Schiefelbein in Gifhorn vor Ort sein und den Bescheid entgegennehmen.

Der Haustechnikhersteller aus Holzminden will einen Teil des bisherigen Conti-Standorts übernehmen und dort künftig Teile für Wärmepumpen herstellen. 300 der zuletzt 900 Arbeitsplätze sollen dadurch gesichert werden. Continental hatte Anfang Juli angekündigt, den Bremsen-Standort bis Ende 2027 aufzugeben.

Neben Stiebel Eltron hat inzwischen auch Siemens angekündigt, Mitarbeiter aus Gifhorn zu übernehmen. Bis zu 100 Conti-Beschäftigte sollen eine Perspektive im Braunschweiger Bahntechnikwerk von Siemens Mobility erhalten./fjo/DP/stw