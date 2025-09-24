Rally bei Gold und Silber

Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibt

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Silber hat das höchste Niveau seit 14 Jahren erreicht, Gold ist sogar teurer als jemals zuvor, sogar inflationsbereinigt. Welche Faktoren die Edelmetalle gerade treiben und was die Rally noch weiter befeuern könnte, kannst du hier erfahren.

Artikel teilen:
Gold- und Silberbarren.
Quelle: Adobe.com/corlaffra

Von solchen Kursmarken bei Gold und Silber haben vor Jahren nur wenige geträumt – bis auf die eisernsten Fans der Wertspeicher, genannt „Gold-Bugs“. Ihr Argument: Die staatlichen Ausgaben auf Kredit in den vergangenen Jahren werde die Inflation anheizen, Staatsfinanzen immer stärker belastet und die Marktteilnehmer letztlich in Gold, „das einzig wahre Geld“, flüchten. Oder eben in Silber.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
S
Silberpreis
Commerzbank
G
Gold in Euro
S
Silber in Euro
G
Gold/Silber-Ratio

