OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda erreicht erstmals zum ...

Skoda erreicht erstmals zum Jahresabschluss 2023 Platz 5 im deutschen Markenranking (FOTO) Weiterstadt (ots) - > Skoda erreicht in 2023 in Deutschland insgesamt 168.561 Neuzulassungen (+17,1 Prozent) > Mit 5,9 Prozent Marktanteil klar auf Platz fünf des Markenrankings in Deutschland > Skoda ist im 15. Jahr in Folge die stärkste Importmarke > Enyaq im vierten Quartal meistverkauftes Elektromodell in Deutschland > Sechs Modellneuheiten mit breitem Antriebsportfolio für 2024 am Start Skoda Auto Deutschland hat 2023 mit einem starken Marktergebnis abgeschlossen: Mit 168.561 Neuzulassungen legte die Marke auf dem deutschen Markt um 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und wuchs damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt (+7,3 Prozent). Mit aktuell 5,9 Prozent erzielt die Marke hierzulande einen der höchsten Marktanteile ihrer Geschichte und platziert sich damit mit klarem Vorsprung auf dem fünften Platz der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Erneut ist Skoda stärkste Importmarke in Deutschland - und das bereits zum 15. Mal in Folge. Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland, sagt: "Mit dem Abschluss des Jahres 2023 hat Skoda die starke Performance während des gesamten Jahres bestätigt. Die Marke ist deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt. Mit 5,9 Prozent Marktanteil haben wir mit klarem Abstand vor den weiteren Wettbewerbern den fünften Platz im deutschen Markenranking erobert. Besonders erfreulich ist der Erfolg des elektrischen Enyaq, der hinter dem Bestseller Octavia das zweitbeste Skoda Modell ist. Die zahlreichen jetzt am Start stehenden neuen Modelle geben uns Rückenwind, unseren Erfolgskurs auch 2024 fortzusetzen." Genau 168.561 Neuzulassungen verbuchte Skoda im zu Ende gegangenen Jahr 2023 in Deutschland. Damit ist Skoda auf Rang fünf des Markenrankings vorgerückt - hinter dem Marktführer und drei deutschen Premiummarken, aber vor weiteren namhaften deutschen Wettbewerbern. Mit 41.819 Einheiten war der Octavia einmal mehr das beliebteste Skoda Modell bei den Kunden in Deutschland. Schon auf Platz zwei rangierte der batterieelektrische Enyaq mit 23.498 Neuzulassungen. Der Erfolg des Enyaq dokumentiert sich auch im Elektro-Gesamtmarkt: Im vierten Quartal 2023 platzierte sich der Enyaq an die Spitze aller Elektromodelle in Deutschland. Für das Gesamtjahr 2023 eroberte er Platz drei der Elektromodelle in den KBA-Zulassungen. Im markeninternen Ranking erreichte 2023 der Kodiaq mit 23.150 Neuzulassungen den dritten Platz. Mit 20.681 Neuzulassungen bestätigt der Karoq die Beliebtheit der SUV-Modelle von Skoda. Der Fabia erreichte mit 20.167 Neuzulassungen den fünften Platz des markeninternen Rankings. Neuheitenfeuerwerk im neuen Jahr Für das neue Jahr 2024 hat Skoda eine Fülle von Neuheiten in der Planung. Die aufgewerteten Versionen von Skoda Scala und Skoda Kamiq sind bereits bestellbar und in Kürze im Handel. In wenigen Wochen präsentiert Skoda den überarbeiteten Octavia. In der ersten Jahreshälfte rollen die komplett neuen Generationen des Kodiaq und des Superb - letzterer wieder als Limousine und Kombi - in die Schauräume der Skoda Händler. In der zweiten Jahreshälfte erfolgt die Weltpremiere des neuen rein elektrischen Kompakt-SUV Skoda Elroq.