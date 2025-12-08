Der Konsumgüterkonzern Unilever will sich mehr auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Eiscreme passt da nicht mehr ins Portfolio, sagen die Briten – und haben deswegen das Geschäft mit Marken wie Magnum, Langnese, Cornetto und Ben & Jerry’s abgespalten. Am Montag (08.12.) werden die neuen Aktien erstmals gehandelt. Wir erklären dir hier, was du zum Spin-Off wissen musst und was du von der Aktie erwarten darfst.

Weiterleisen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung