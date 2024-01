EQS-News: LION E-Mobility ernennt Dr. Joachim Damasky zum neuen CEO

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

LION E-Mobility ernennt Dr. Joachim Damasky zum neuen CEO



18.01.2024

Zug (Schweiz), 18.01.2024 - Die LION E-Mobility AG, ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, freut sich, die Ernennung von Dr. Joachim Damasky zum Geschäftsführer (CEO) mit Wirkung zum 1. Februar 2024 bekannt zu geben. Dr. Damasky, ein renommierter Experte in der Automobilindustrie, wird LION durch die kommende Phase der Unternehmensentwicklung führen. Seine umfangreichen und äußerst wertvollen Erfahrungen machen ihn zu einem wichtigen Impulsgeber für diese Aufgabe.

Dr. Damasky bringt eine Vielzahl von Erfahrungen und Fachkenntnissen bei LION ein, die er in leitenden Funktionen in der Automobilindustrie erworben hat. Als ehemaliger Geschäftsführer für Technologie und Umwelt beim Verband der Automobilindustrie (VDA) verfügt Dr. Damasky über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf strategische Visionen, erfolgreiche Neuausrichtung von Geschäftsbereichen und ein tiefes Verständnis für neue Technologien.

Mit einem Background in Elektrotechnik und einer bemerkenswerten Karriere, die Schlüsselpositionen bei Hella KGaA Hueck & Co. und Webasto SE umfasst, war Dr. Damaskys Führungsstil von transformativen Initiativen und bedeutenden Errungenschaften geprägt. Seine Erfahrung in der Steuerung von Unternehmen durch dynamische Veränderungen in der Industrie, in Verbindung mit seinem Fokus auf Qualitätsverbesserung und kosteneffiziente Lösungen, machen ihn zu einer idealen Besetzung, um LION in eine neue Ära des Wachstums und der Innovation zu führen.

Der Präsident des Verwaltungsrats, Alessio Basteri, äußerte sich sehr erfreut über die Ernennung: „Wir begrüßen Dr. Joachim Damasky sehr herzlich als Chief Executive Officer von LION. Dr. Damaskys bemerkenswerte Branchenkenntnis und bewährte Führungsqualitäten werden uns zweifellos in eine Zukunft führen, die von Innovation, Wachstum und nachhaltigem Erfolg geprägt sein wird. Wir sind gespannt auf den transformativen Einfluss, den er auf unser Unternehmen haben wird, und auf die inspirierende Reise, die unter seiner Führung vor uns liegt."

Dr. Damasky ergänzte: „Ich fühle mich geehrt, LION in seine vielversprechende nächste Phase als Hersteller von Batteriepacks zu führen und zu seinem Innovationsreichtum beizutragen. Die Akkupacks der 2. Generation und die Tauchkühltechnologie sind kurzfristig die Eckpfeiler unseres Geschäfts, wobei sich in Zukunft noch viele weitere interessante Geschäftsfelder erschließen werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team, um den Erfolg des Unternehmens in einem sich dynamisch entwickelnden Markt voranzutreiben."

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100 % der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30 % Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG hält außerdem 100 % der Anteile an der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc. sowie 100 % der deutschen LION Smart Production GmbH.

www.lionemobility.com

