Siemens Healthineers mit Verbesserungen in der Labordiagnostik

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat sein operatives Ergebnis im ersten Geschäftsquartal deutlich verbessert. So stieg das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den drei Monaten per Ende Dezember um acht Prozent auf 742 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Damit traf die Siemens-Tochter die Erwartungen der Analysten. Zulegen konnte dabei das schwächelnde Geschäft mit der Labordiagnostik. Dabei profitierte die Sparte von dem laufenden Sparprogramm.

Das bereinigte Ergebnis je Aktie sank leicht um zwei Prozent auf 0,49 Euro. Den Rückgang führte Healthineers auf höhere Steuern und Finanzierungskosten zurück. Analysten hatten hier mit weniger gerechnet. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte legte er um 5,7 Prozent zu. Wachstumstreiber war dabei der Krebsspezialist Varian. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern./nas/stk