Audi drosselt wegen Teilemangels Produktion in Belgien

Berlin (Reuters) - Wegen Teilemangels fährt Audi für mindestens zwei Wochen die Produktion in seinem Werk in Brüssel zurück.

Der Autobauer prüfe derzeit Optionen, welche Modelle die Fabrik mittelfristig produzieren solle, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag. Das Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt wolle von Woche zu Woche entscheiden, wann die Produktion wieder vollständig aufgenommen werde. Hintergrund sind Überlegungen, das globale Produktionsnetzwerk zu überarbeiten und die Fertigung des Modells Q8 e-tron womöglich nach Mexiko oder China zu verlegen. Darüber hatte das Fachblatt "Automobilwoche" am Sonntag zuerst berichtet.

