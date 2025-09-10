Werbung ausblenden
Rheinmetall und Co.

Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Quelle: Spech/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Nach den Drohnenabschüssen über polnischem Staatsgebiet haben am Mittwoch die Aktien von Rüstungsherstellern zugelegt. Die Kursgewinne von Renk, Hensoldt und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.

Die abgeschossenen Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt.

Mit dem Abschuss russischer Drohnen werde aus der Waffennachfrage für einen theoretischen Verteidigungsfall eine dringliche Notwendigkeit zur Beschaffung, schrieb Jens-Peter Rieck von mwb Research. Der Vorfall setze die Nato-Partner unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Rheinmetall stehe hier mit dem mobilen Flugabwehrsystem Skyranger besonders im Fokus./bek/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
RENK Group
Hensoldt

