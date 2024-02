Exscientia präsentiert auf kommenden Investorenkonferenzen im März

Exscientia plc (Nasdaq:EXAI) gab heute bekannt, dass Mitglieder des Managements an den folgenden Investorenkonferenzen im März teilnehmen werden:

TD Cowen 44. jährliche globale Gesundheitskonferenz. Kamingespräch am Mittwoch, 6. März 2024 um 14:10 Uhr EST (19:10 Uhr GMT) in Boston, Massachusetts

Barclays 26. jährliche globale Gesundheitskonferenz. Kamingespräch am Dienstag, 12. März 2024 um 13:05 Uhr EDT (17:05 Uhr GMT) in Miami, Florida

KeyBanc Form für Kapitalmärkte, Biowissenschaften und MedTech-Investoren. Kamingespräch am Dienstag, den 19. März 2024 um 14:15 Uhr EDT (18:15 Uhr GMT), virtuell

Live-Webcasts der Präsentationen sind auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik "Investoren & Medien" verfügbar www.investors.exscientia.ai . Archivierte Aufzeichnungen der Webcasts sind für etwa 30 Tage nach der Präsentation verfügbar.

Über Exscientia

Exscientia ist ein KI-basiertes Unternehmen für Präzisionsmedizin, dessen Ziel es ist, die bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise zu entdecken, zu entwerfen und zu entwickeln. Exscientia hat die erste funktionale Präzisionsplattform für die Onkologie der Welt entwickelt, mit der die Behandlungsauswahl erfolgreich gesteuert und die Ergebnisse für die Patienten in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie verbessert werden konnten. Darüber hinaus konnten KI-entwickelte kleine Moleküle in die klinische Praxis eingeführt werden. Der Schwerpunkt unserer internen Pipeline liegt auf der Nutzung unserer Plattform für Präzisionsmedizin in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiebereiche ausweitet. Als Vorreiter eines neuen Ansatzes bei der Arzneimittelentwicklung glauben wir, dass die besten wissenschaftlichen Ideen schnell zu den besten Medikamenten für Patienten werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf unter www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240228222279/de/

Kontakt für Investorenbeziehungen: Sara Sherman / Chinedu Okeke investors@exscientia.aiMedienkontakt: Oliver Stohlmann media@exscientia.ai