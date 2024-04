EQS-News: mrp hotels erhält exklusives Beratungsmandat für die EPH Group AG

EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

mrp hotels erhält exklusives Beratungsmandat für die EPH Group AG



23.04.2024 / 15:00 CET/CEST

mrp hotels erhält exklusives Beratungsmandat für die EPH Group AG

Auftakt einer strategischen Zusammenarbeit ist die Vermarktung einer erstklassigen Hotelentwicklung in den Kitzbüheler Alpen.

mrp hotels unterstützt die EPH Group AG in der zukünftigen Strategie- und Investmentausrichtung.

Wien, 23. April 2024 – mrp hotels ist exklusiv mit der Vermarktung einer erstklassigen Hotelentwicklung in den Kitzbüheler Alpen von der EPH Group AG und dessen Joint Venture Partnern mandatiert. Auf dem insgesamt rund 34.000 m² großen Areal in Toplage entsteht ein Resort im Premiumbereich. mrp hotels unterstützt die EPH Group AG bei der finalen Positionierung des Premiumresorts sowie bei der Suche nach weiteren Investment- und Betreiberpartnern.

Das Mandat bildet den Auftakt für die strategische Zusammenarbeit im Zuge der weiterführenden Investmentstrategie. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Identifizierung geeigneter Investments. Die EPH Group plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen.

Catherine Szolar, VP Advisory bei mrp hotels: "Wir waren vom Ansatz der EPH Group AG sofort überzeugt. Die starke Nachfrage nach Hotelkonzepten im Premiumsegment, insbesondere in naturnahen Destinationen, macht das geplante Entwicklungsprojekt attraktiv für internationale Investoren und Betreiber. Wir freuen uns darauf, die EPH Group AG auf ihrem Wachstumspfad strategisch zu begleiten und sie langfristig mit unserer fundierten Kenntnis des Hotelimmobilienmarktes zu unterstützen. Dies ist ein vielversprechender Auftakt für weitere gemeinsame Projekte."

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: „Mit mrp hotels haben wir den idealen Partner für die Umsetzung unserer Strategie gefunden. Dabei profitieren wir insbesondere vom umfassenden Netzwerk internationaler Partner und den enormen Erfahrungswerten bei der Entwicklung erfolgreicher Hotelprojekte. Bei der Auswahl neuer Investments, der passenden Betreiber sowie der Vermittlung neuer Partner und Investoren werden wir zukünftig eng mit mrp hotels zusammenarbeiten. Wir sind überzeugt, mit mrp hotels einen langfristigen Strategiepartner gefunden zu haben, welcher uns maßgeblich beim Ausbau unseres Portfolios unterstützen wird.“

Im vergangenen Sommer hat die EPH Group AG eine Tourismus-Anleihe mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und monatlicher Zinszahlung begeben. Die Anleihe notiert seitdem u.a. an den Börsenplätzen Frankfurt und Wien (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB). Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe sind auf der Homepage www.eph-group.com zu finden.



Über mrp hotels

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting. Mit drei Standorten in Europa (Wien, Berlin und München) verfügt das Team über umfangreiches Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, LOISIUM Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

Pressekontakt mrp hotels:

c/o RUECKERCONSULT GmbH

Sara Singbartl

mrphotels@rueckerconsult.de

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Dilligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Vienna MTF der Wiener Börse.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com

Kontakt Investoren / Presse EPH Group AG:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

