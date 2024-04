Automesse in Peking beginnt - Deutsche Hersteller wollen angreifen

PEKING (dpa-AFX) - In Peking öffnet am Donnerstag die internationale Automesse "Auto China" ihre Tore. Die Messe hat große Bedeutung, weil China der größte Automarkt der Welt ist. Vor allem der Absatz von Elektroautos ist in der Volksrepublik in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Der Wettbewerb ist hart. Die Hersteller kämpfen mit hohen Rabatten um Marktanteile. Die bislang in China erfolgsverwöhnten deutschen Hersteller werden zunehmend von einheimischen Anbietern unter Druck gesetzt, die das Geschäft mit Elektroautos frühzeitig für sich entdeckt hatten./jpt/DP/ngu