Zwischen Zöllen und Rekordaufträgen: Industriewert vor dem nächsten Ausbruch

Caterpillar blickt auf ein gemischtes Quartal zurück: Der Umsatz im 2. Quartal 2025 lag bei etwa 16,57 Mrd USD, praktisch unverändert zum Vorjahr. Die bereinigten Gewinne pro Aktie lagen bei 4,72 USD, was die Erwartungen der Analysten leicht verfehlte, während der operative Gewinn und die Margen spürbar unter Vorjahreswerten zurückblieben. Der Bereich „Energy & Transportation“ wuchs um rund 7 Prozent und konnte so zur Stabilisierung beigetragen, während die Segmente Construction Industries und Resource Industries deutlich unter Druck standen, bedingt u.a. durch geringere Preise und sinkende Verkaufsmengen. Allerdings meldete Caterpillar meldet einen zunehmenden Backlog über alle Geschäftsfelder, was auf Aufträge hindeutet, die in Zukunft umgesetzt werden.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung