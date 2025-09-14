Chartzeit Eilmeldung

Zwischen Zöllen und Rekordaufträgen: Industriewert vor dem nächsten Ausbruch

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Caterpillar blickt auf ein gemischtes Quartal zurück: Der Umsatz im 2. Quartal 2025 lag bei etwa 16,57 Mrd USD, praktisch unverändert zum Vorjahr. Die bereinigten Gewinne pro Aktie lagen bei 4,72 USD, was die Erwartungen der Analysten leicht verfehlte, während der operative Gewinn und die Margen spürbar unter Vorjahreswerten zurückblieben. Der Bereich „Energy & Transportation“ wuchs um rund 7 Prozent und konnte so zur Stabilisierung beigetragen, während die Segmente Construction Industries und Resource Industries deutlich unter Druck standen, bedingt u.a. durch geringere Preise und sinkende Verkaufsmengen. Allerdings meldete Caterpillar meldet einen zunehmenden Backlog über alle Geschäftsfelder, was auf Aufträge hindeutet, die in Zukunft umgesetzt werden.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Caterpillar

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Eilmeldung
Nächstes Ziel >5 USD: Goldminenwert mit bullisher Strukturheute, 14:00 Uhr · onvista
Nächstes Ziel >5 USD: Goldminenwert mit bullisher Struktur
Chartzeit Eilmeldung
Short Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslageheute, 13:56 Uhr · onvista
Short Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslage
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden