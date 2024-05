Nintendo - Neue "Switch"-Konsole im Laufe des Bilanzjahres

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Der japanische Videospiele-Konzern Nintendo will im Laufe des im März 2025 endenden Geschäftsjahres den seit längerem erwarteten Nachfolger seiner Spielekonsole "Switch" präsentieren.

Nintendo nannte am Dienstag keine weiteren Details zur neuen Hardware und betonte, sie werde auch nicht Thema bei der im Juni geplanten Veranstaltung sein, wo die neuen Switch-Spiele vorgestellt werden sollen. Im fast achten Produktionsjahr setzt das in Kyoto ansässige Unternehmen auf neue Spiele, um die Nachfrage hochzuhalten. Nintendo kündigte an, im laufenden Bilanzjahr wohl 13,5 (Vorjahr: 15,7) Millionen Switch-Einheiten zu verkaufen. Im Februar hatte der Entwickler der "Zelda"-Spiele noch 15,5 Millionen als Absatzziel genannt. "Viele Nutzer werden jetzt vom Kauf der aktuellen Switch absehen, da sie wissen, dass das neue Modell irgendwann im Jahr 2025 erscheinen wird", sagte Serkan Toto, Gründer des Beratungsunternehmens Kantan Games.

