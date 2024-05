EQS-News: Nach Kooperationsvereinbarung für den US-Vertrieb: Enapter und Partner Solar Invest starten erste Geschäftsaktivitäten in den USA mit Clean H2 Inc.

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Nach Kooperationsvereinbarung für den US-Vertrieb: Enapter und Partner Solar Invest starten erste Geschäftsaktivitäten in den USA mit Clean H2 Inc.



Nach Kooperationsvereinbarung für den US-Vertrieb: Enapter und Partner Solar Invest starten erste Geschäftsaktivitäten in den USA mit Clean H2 Inc.

Vertriebspartner für die USA gründet eigene US-Gesellschaft

Erste Aufträge mit einem Volumen von 2.3 MW im Wert 5.4 Millionen USD eingegangen

Hohe Effizienz durch Modulsystem und kein Einsatz von Iridium Hauptmerkmal für USA Vertrieb.

Hamburg, 28. Mai 2024 - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt ein erstes Update zu der am 28. Dezember 2023 geschlossenen Kooperationsvereinbarung mit der Solar Invest International SE (Solar Invest) für den wichtigen US-Markt. Im Rahmen dieser Vereinbarung hat die Solar Invest, als exklusiver Partner und autorisierter Distributor von Enapter-Produkten in den USA, eine Tochtergesellschaft gegründet, die das Vertriebs- und Servicenetz innerhalb der USA aufbauen wird. Die Clean H2 Inc., mit Firmensitz in Colorado, USA, hat bereits für 2 MW Elektrolyseure und eine Vielzahl von Singlecore Elektrolyseuren Aufträge erhalten. Neben der Bereitstellung und Implementierung von Enapter-Produkten umfassen die Verträge auch einen First-Level Support für alle Aktivitäten in den USA. Das Volumen weiterer möglicher Projekte (Vertriebspipeline) beläuft sich zum Stand Anfang Mai auf rund 8 Mio. Euro.

Die Elektrolyseure aus den aktuellen Aufträge finden Anwendung in den Bereichen Schwerlast- und Luftverkehr.

Der Schwerpunkt der vertrieblichen Aktivitäten liegt auf den Geräten der Multicore-Klasse, Enapter’s Elektrolyseuren im Megawattbereich. Clean H2 hat für diese Geräte in den USA großes Interesse festgestellt.Wachstumsmöglichkeiten ergeben sich für CleanH2 – und damit auch für Enapter - auch im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act der US-Regierung, der einen deutlichen Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung von Wasserstoff-Anwendungen vorsieht. Deutliche Wettbewerbsvorteile erzielen die Enapter Elektrolyseure unter anderem aufgrund der patentierten AEM-Technologie, der Skalierbarkeit und dem modularen Aufbau, die eine hohe Effizienz der Geräte ermöglichen. Außerdem nutzt Enapter’s AEM- Technologie kein Iridium, was ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist. Iridium ist ein sehr seltenes Element und wird nach Berichten von Experten und Analysten möglicherweise nicht in ausreichender Menge verfügbar sein für Elektrolyseure der PEM-Technologie. Die Elektrolyseure mit AEM-Technologie von Enapter sind hier eine sehr gute Alternative, um die Gefahr signifikanter Preissteigerungen oder möglichen Lieferausfällen von Iridium auszuschließen.

Interessenten aus den USA können sich direkt mit der Clean H2 in Verbindung setzen:

Website: https://www.cleanh2.energy/

E-Mail: info@cleanH2.energy

Phone: +1 858-204-0979

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D- und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

Website Clean H2 Inc.: https://www.cleanh2.energy/

E-Mail Clean H2 Inc.:



Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Reinhardtstr. 35 10117 Berlin Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02

