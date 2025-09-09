Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt
Thun, 9. September 2025
Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt
Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.
