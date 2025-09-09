Werbung ausblenden

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

Uhr
Erneuerbare Energien
09.09.2025 / 06:45 CET/CEST
Thun, 9. September 2025

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.

Kontakt

mbtinfo@meyerburger.com

Meyer Burger Technology

