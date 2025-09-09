Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Delisting/Jahresergebnis

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt



09.09.2025 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, 9. September 2025

Meyer Burger gibt SIX-Verfügung zur Dekotierung ihrer Aktien bekannt

Die Meyer Burger Technology AG teilt mit, dass die SIX Exchange Regulation AG ihr erneutes Gesuch nach Fristverlängerung zur Vorlage des Jahresberichts 2024 abgelehnt hat. Infolgedessen hat die SIX eine Dekotierung der Namenaktien verfügt. Zum weiteren Verfahren wird das Unternehmen zeitnah informieren.

Kontakt

mbtinfo@meyerburger.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com ISIN: CH1357065999 Valorennummer: A40H1E Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2194562

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194562 09.09.2025 CET/CEST