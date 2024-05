Original-Research: ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.

Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 28.05.2024 Target price: 2,90 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90. Zusammenfassung: ad pepper media (APM) hat ihren Q1-Bericht veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen entsprechen den vorläufigen Werten. Der Umsatz in Q1/24 stieg um 2% J/J auf EUR5,18 Mio. Dies ist das erste Quartal seit Q3/21, in dem APM ihren Umsatz im Jahresvergleich steigern konnte. Der leichte Umsatzanstieg und Kosteneinsparungen führten zu einem EBITDA-Swing von EUR549 tsd. auf EUR221 tsd. Geringere Abschreibungen führten zum ersten positiven Q1-EBIT (EUR8 tsd.) seit Q1/21. Dank eines Nettofinanzergebnisses von EUR57 tsd. belief sich das EBT auf EUR65 tsd. Die Guidance im Q1-Bericht klingt im Vergleich zu den Formulierungen im Jahresbericht vom April deutlich positiver. APM erwartet nun ein Wachstum insbesondere im Segment Webgains. Im April wies das Management darauf hin, dass die Zurückhaltung der Kunden bei den Marketingausgaben wahrscheinlich anhalten wird und sah nur erste Anzeichen für eine Verbesserung der Bereitschaft der Kunden, Kampagnen zu buchen. Wir halten an unseren Prognosen fest, sehen nun aber eine größere Wahrscheinlichkeit für eine positive Gewinnüberraschung. Ein aktualisiertes DCF-Modell führt zu einem unveränderten Kursziel von EUR2,90. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target. Abstract: ad pepper media (APM) has published its Q1 report. Final figures matched preliminary numbers. Q1/24 revenue climbed 2% y/y to EUR5.18m. This is the first quarter since Q3/21 in which APM has increased revenue y/y. The slight revenue increase and cost savings led to an EBITDA swing of EUR549k to EUR221k. Lower D&A yielded the first positive Q1 EBIT (EUR8k) since Q1/21. Thanks to a net financial income of EUR57k, EBT amounted to EUR65k. Guidance in the Q1 report sounds much more positive compared to wording in the annual report of April. APM now expects growth especially in the Webgains segment. In April, management noted that client caution on marketing spend will likely persist and saw only initial indications for an improvement in clients' appetite for booking campaigns. We stick to our forecasts, but now see greater probability of a positive earnings surprise. An updated DCF model yields an unchanged EUR2.90 price target. We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/29923.pdf Contact for questions First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------transmitted by EQS Group AG.------------------- The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. °