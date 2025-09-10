IRW-News: SuperBuzz Inc.: SuperBuzz führt strategische Lösung zur Rückgewinnung von Traffic ein, der durch die KI von Google eingebüßt wurde

IRW-PRESS: SuperBuzz Inc.: SuperBuzz führt strategische Lösung zur Rückgewinnung von Traffic ein, der durch die KI von Google eingebüßt wurde

Toronto, Ontario - 10. September 2025 / IRW-Press / Superbuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FWB: O2C) (SuperBuzz oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von KI-gestützten und auf hohe Kundenbindung ausgelegten Marketing-Automatisierungslösungen, gab heute die Einführung einer strategischen Content-Engagement-Lösung bekannt, die Publishern und auf Content spezialisierten Unternehmen dabei helfen soll, die durch die neuen KI-Übersichten von Google verursachten Einbußen beim Web-Traffic zu kompensieren.

Die von Googles KI generierten Übersichten, die oben in den Suchergebnissen angezeigt werden, reduzieren die Click-Through-Raten (Klickrate) der Nutzer auf Webseiten von Drittanbietern und stellen eine wachsende Bedrohung für digitale Medienunternehmen dar, die für ihre Sichtbarkeit, ihr Engagement und ihre Einnahmen auf organische Suchergebnisse angewiesen sind.

Die KI-Plattform von SuperBuzz bietet eine umfassende Echtzeit-Lösung für diese neue Herausforderung. Sie fungiert als intelligenter Layer über den bestehenden Webseiteninhalten und nutzt maschinelles Lernen, GPT-4o-Integration und Verhaltensanalysen, um die Performance im gesamten Content Funnel zu verbessern. Die Plattform generiert optimierte Überschriften, Einleitungen zu Artikeln und Meta-Beschreibungen, die KI-Übersichten in Bezug auf emotionale Anziehungskraft und Nutzerbindung - zwei wichtige Faktoren für die Klickrate - übertreffen.

Unsere Plattform ist in der einzigartigen Lage, Publishern dabei zu helfen, sich an ein Umfeld anzupassen, in dem die traditionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO) zunehmend beeinträchtigt wird, so Liran Brenner, CEO von SuperBuzz Inc. Unserer Ansicht nach sind überzeugende Echtzeit-Inhalte, die emotional ansprechend sind, heute von entscheidender Bedeutung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zurückzugewinnen - und SuperBuzz ist genau auf dieses Ziel ausgelegt.

SuperBuzz überwacht laufend das Suchverhalten und trendige Themen, sodass Publisher ihre Inhalte dynamisch aktualisieren und anpassen können. Durch diese Funktion können Kunden zeitkritische Traffic-Chancen nutzen, bevor die KI-Übersichten von Google bei der Sichtbarkeit dominieren. Die Plattform ermöglicht auch die Multichannel-Verbreitung und verteilt Inhalte automatisch über Facebook, X (Twitter), LinkedIn und E-Mail. So können Unternehmen ihre Traffic-Quellen diversifizieren, die Reichweite ihrer Marke absichern und das Engagement unabhängig von Schwankungen im Suchmaschinen-Traffic aufrechterhalten.

Über die Traffic-Akquise hinaus optimiert SuperBuzz auch das Webseiten-Engagement, indem es jedem Besucher personalisierte Inhalte bereitstellt. Die KI-Engine generiert dynamische Empfehlungen für die relevantesten Artikel, Produkte oder Aktionsaufrufe, wodurch die Bounce-Raten (Absprungrate) gesenkt und die Verweildauer erhöht werden - beides wichtige Kennzahlen für die Nutzerbindung und die Suchmaschinenplatzierung. Darüber hinaus liefert das Performance-Dashboard von SuperBuzz den Content-Teams verwertbare Erkenntnisse zu den effektivsten Maßnahmen und ermöglicht so schnelle, wiederholte Einsätze und kontinuierliche Optimierungen.

Über SuperBuzz

SuperBuzz revolutioniert den Umgang von Menschen mit Technologie. Die KI-Plattform des Unternehmens nutzt GPT-Plattformen, um Prozesse wie Push-Benachrichtigungen und die Content-Erstellung zu verbessern. Die Plattform vereinfacht die Benutzeroberfläche und ermöglicht eine erweiterte digitale Interaktion, die den Bedarf an manuellen Aufgaben reduziert. Darüber hinaus reagiert die KI-Plattform von SuperBuzz intelligent auf die besonderen Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen und ist damit ein unglaublich zuverlässiges und leistungsstarkes Tool für verschiedene Anwendungen.

Weiterführende Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens finden Sie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

