EQS-News: MEDICLIN: Ordentliche Hauptversammlung der MEDICLIN AG stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

EQS-News: MEDICLIN AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

MEDICLIN: Ordentliche Hauptversammlung der MEDICLIN AG stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



10.06.2024 / 09:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Offenburg, 10. Juni 2024

Ordentliche Hauptversammlung der MEDICLIN AG stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

Offenburg, den 10. Juni 2024: Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hielt am Donnerstag, den 6. Juni, ihre ordentliche Hauptversammlung ab. Diese wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in Bad Neustadt an der Saale abgehalten.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Joachim Ramming zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 zufrieden. Besonders das Segment Postakut, das die Kernkompetenz Reha widerspiegelt, verzeichnete eine erfolgreiche Entwicklung. Auf diese Entwicklung soll auch in diesem Jahr weiter aufgebaut werden.

Auch der Aufsichtsrat zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 zufrieden. Mit den neugewonnen Aufsichtsratsmitgliedern Frau PD Dr. Sara Sheikhzadeh, Herrn Hafid Rifi und Herrn Joachim Gemmel wird das Gremium um erfahrene Mitglieder verstärkt. Dr. Jan Liersch, Aufsichtsratsvorsitzender der MEDICLIN kommentiert: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Aufsichtsratsmitgliedern. Sie bringen wertvolle Erfahrungen mit und sind ein klarer Gewinn für den Aufsichtsrat der MEDICLIN AG“.

Die Gesundheitsbranche steht vor großen Herausforderungen

Die Situation der Fachkräfte im Gesundheitswesen bleibt angespannt. Der Fachkräftebedarf wird kontinuierlich stärker zunehmen als das Angebot. Durch diesen Fachkräftemangel wird die bestmögliche Versorgung der Patientinnen und Patienten erschwert. Hinzu kommt die ausstehende Krankenhausreform. Sie betrifft in erster Linie den Akut-Sektor, aber es sind Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des Gesundheitswesens, auch auf die Rehabilitation, zu erwarten. Zu potenziellen Auswirkungen sagte Dr. Joachim Ramming, Vorstandsvorsitzender der MEDICLIN: „Kliniken müssen ihr Portfolio anpassen. Die Betten im stationären Bereich werden deutschlandweit reduziert werden und die Ambulantisierung wird weiter zunehmen.“

Informationen zur Hauptversammlung

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mehrheitlich beschlossen. Bei der Hauptversammlung waren 92,11 % des Grundkapitals vertreten. Der Beschlussfassung über die Thesaurierung des Bilanzgewinns wurde mit einer Mehrheit von 99,99 % zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat mit Mehrheiten von 98,37 % bzw. 98,16 %, stand die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder an. Herr Michael Bock, Frau Dr. Julia Dannath-Schuh und Frau Cornelia Wolf wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Zusätzlich wurden Herr Hafid Rifi und Frau PD Dr. Sara Sheikhzadeh in den Aufsichtsrat gewählt. Auch Herr Joachim Gemmel, der bereits im März 2024 durch das Amtsgericht Freiburg als Aufsichtsrat der MEDICLIN AG bis zur ordentlichen Hauptversammlung bestellt wurde, ist in den Aufsichtsrat gewählt worden. Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit einer Mehrheit von 98,83 % zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 bestellt. Mit einer Mehrheit von 96,98 % verabschiedete die Hauptversammlung ein neues Vergütungssystem für den Vorstand.

Unter folgendem

Link

können alle Abstimmungsergebnisse eingesehen werden.

MEDICLIN wird den Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2024 am 31. Juli veröffentlichen.

Für weitere Informationen

:

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg

Investor Relations

Ender Gülcan, CIIA, CESGA

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de

Public Relations

Dr Janina Lossen

Tel.: 0781/488-180

janina.lossen@mediclin.de

www.mediclin.de

Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.300 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.

MEDICLIN ─ ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

10.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDICLIN AG Okenstraße 27 77652 Offenburg Deutschland Telefon: +49 (0)781 488-326 Fax: +49 (0)781 488-184 E-Mail: ender.guelcan@mediclin.de Internet: www.mediclin.de ISIN: DE0006595101 WKN: 659510 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1921511

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1921511 10.06.2024 CET/CEST