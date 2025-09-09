EQS-News: M1 Kliniken AG: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2025 mit EBIT-Wachstum von 24% und Ergebnis je Aktie von 0,63EUR

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

M1 Kliniken AG: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2025 mit EBIT-Wachstum von 24% und Ergebnis je Aktie von 0,63EUR



09.09.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





M1 Kliniken AG: Erfolgreiches 1. Halbjahr 2025 mit EBIT-Wachstum von 24 % und Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR

Berlin, 9. September 2025 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat das erste Halbjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und ihren profitablen Wachstumskurs weiter fortgeführt. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf konsequent realisierte Effizienzmaßnahmen sowie den gezielten Ausbau der ärztlichen Kapazitäten zurückzuführen.



Kennzahlen im Überblick

Konzernumsatz: +9,4 % auf 183,5 Mio. EUR (H1 2024: 167,7 Mio. EUR)

EBITDA: +21 % auf 20,5 Mio. EUR (H1 2024: 17,0 Mio. EUR)

EBIT: +24 % auf 18,0 Mio. EUR (H1 2024: 14,5 Mio. EUR)

EBIT-Marge: 9,8 % (H1 2024: 8,6 %)

EBT: +12 % auf 16,9 Mio. EUR (H1 2024: 15,0 Mio. EUR)

Ergebnis je Aktie: 0,63 EUR (H1 2024: 0,53 EUR)

Beauty-Segment: Profitabilität erneut deutlich gesteigert

Umsatz: +5,5 % auf 51,2 Mio. EUR (H1 2024: 48,6 Mio. EUR)

EBIT: +48,9 % auf 15,0 Mio. EUR (H1 2024: 10,1 Mio. EUR)

EBIT-Marge: 29,4 % (H1 2024: 20,8 %)

Das Beauty-Segment bleibt der wichtigste Wachstumstreiber der Gruppe. Die bereits im ersten Quartal sichtbare positive Entwicklung setzte sich auch im zweiten Quartal 2025 fort. Im ersten Halbjahr profitierte das Segment vor allem von Effizienzgewinnen durch optimierte Abläufe sowie einer höheren Auslastung der ärztlichen Kapazitäten. Eine gezielte Preisstrategie zur Erschließung neuer Kundengruppen unterstützte den Ausbau der Marktanteile – ohne die Margenqualität zu beeinträchtigen. Die Positionierung als führender Anbieter hochwertiger ästhetischer Medizin zum besten Preis wird konsequent weiter ausgebaut.

Zweistelliges Umsatzplus beim Handelssegment

Umsatz: +11 % auf 132,3 Mio. EUR (H1 2024: 119,2 Mio. EUR)

EBIT: -32,8 % auf 2,9 Mio. EUR (H1 2024: 4,4 Mio. EUR)

Das Handelssegment verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein deutliches Umsatzwachstum, während das EBIT unter dem Vorjahreswert lag.



Ausblick

Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren weiter vorantreiben. Im Beauty-Segment wird für das Gesamtjahr 2025 ein Umsatz zwischen 100 und 120 Mio. EUR angestrebt. Bis 2029 soll dieser auf 200 bis 300 Mio. EUR steigen – bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Die Gruppe verfolgt damit konsequent das Ziel, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.

Der mögliche Verkauf des Handelssegments der HAEMATO AG sowie das Interesse von Private-Equity-Investoren am Beauty-Segment bestehen weiterhin.



Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14 Fax: +49 (0)30 347 47 44 17 E-Mail: ir@m1-kliniken.de Internet: https://www.m1-kliniken.de ISIN: DE000A0STSQ8 WKN: A0STSQ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2194580

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194580 09.09.2025 CET/CEST