EQS-News: ReOrbit wählt CONDOR Mk3 von Mynaric zur Demonstration von Weltraum- und Boden-Laserkommunikation

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ReOrbit wählt CONDOR Mk3 von Mynaric zur Demonstration von Weltraum- und Boden-Laserkommunikation



25.06.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MÜNCHEN, 25. Juni 2024 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von ReOrbit ausgewählt wurde, sein CONDOR Mk3-Terminal für die bevorstehende Mission UKKO zu liefern, die darauf abzielt, eine sichere Raum-zu-Raum- und Raum-zu-Boden-Kommunikation für die Erdbeobachtung zu demonstrieren.

"Wir bei ReOrbit sind der festen Überzeugung, dass die Raumfahrtindustrie nun in die Ära der horizontalen Konsolidierung und vertikalen Zusammenarbeit eintritt. Als führender Akteur in der NewSpace-Industrie arbeiten wir mit einem Netzwerk etablierter Lieferanten für Hardwarekomponenten zusammen, und wir freuen uns, dass wir für unsere bevorstehende UKKO-Mission das CONDOR Mk3-Terminal von Mynaric ausgewählt haben. Die Zukunft der Raumfahrtanwendungen, bei denen Datenaustausch und Kommunikation nicht nur vom Weltraum zur Erde, sondern auch vom Weltraum zum Weltraum stattfindet, was eine vernetze Kommunikation der Satelliten ermöglicht und so die Effizienz der Missionen verbessern kann, beginnt heute", kommentierte Sethu Saveda Suvanam, CEO und Gründer von ReOrbit.

"Wir fühlen uns geehrt, dass ReOrbit unsere fortschrittliche Laserkommunikationstechnologie für ihren innovativen Software-First-Satelliten ausgewählt hat", sagte Lubos Fedora, Senior Sales and Business Development Manager von Mynaric. "Mynaric hat bereits bewiesen, dass unsere Terminals mit anderen Satelliten interoperabel sind, und der Erfolg dieser Demonstration wird zeigen, dass die ReOrbit-Satelliten unter diesen Rahmenbedingungen erfolgreich sein werden."

Dieses Programm unterstreicht die Position von Mynaric als führendem Anbieter optischer Kommunikationstechnologie für europäische Organisationen und Regierungbehörden. Mynaric wurde zuvor von der Eurpoean Space Agency (ESA) ausgewählt, um optische Technologien für optische Inter-Satellitenverbindungen der nächsten Generation mit hohem Datendurchsatz zu erforschen, und wurde von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten ausgewählt.

Im ersten Quartal 2024 gab Mynaric bekannt, dass die Serienproduktion des Flaggschiffs des Unternehmens, des CONDOR Mk3, begonnen hat, das speziell für den Masseneinsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert ist. Mynaric wurde zuvor von Northrop Grumman als alleiniger Lieferant von optischen Kommunikationsterminals für die SDA-Programme Tranche 1 Transport und Tracking Layer und von York Space Systems für das SDA-Programm Tranche 1 Transport Layer ausgewählt. Das Unternehmen wurde außerdem unter anderem von Northrop Grumman für die Programme Tranche 2 Beta und Alpha der Space Development Agency, von Rocket Lab für das Tranche 2 Transport Layer - Beta-Programm der SDA, von Loft Federal für das Experimental Testbed NExT der SDA, von Capella Space für kommerzielle SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar) ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric zu einem wichtigen Entwicklungspartner für Phase 2 des Space-BACN-Programms der DARPA ernannt.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) führt die industrielle Revolution der Laserkommunikation an, indem optische Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen hergestellt werden. Laserkommunikationsnetze ermöglichen Konnektivität aus der Luft, was ultrahohe Datenraten und sichere, fernübertragene Datenübertragung zwischen bewegten Objekten für drahtlose terrestrische, Mobilitäts-, Luft- und Weltraumanwendungen ermöglicht. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland, und zusätzliche Standorte in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

25.06.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Mynaric AG Bertha-Kipfmüller-Str. 2-8 81249 München Deutschland Telefon: +49 8105 7999 0 E-Mail: comms@mynaric.com Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A31C305 WKN: A31C30 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq EQS News ID: 1932557

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1932557 25.06.2024 CET/CEST