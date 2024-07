ROUNDUP: Computerprobleme betreffen auch Hamburger Flughafen

HAMBURG (dpa-AFX) - Zum Urlaubsstart im Norden stören weltweite Probleme bei Computersystemen auch die An - und Abflüge bei Airlines am Hamburger Flughafen. Vier Fluggesellschaften seien in Hamburg betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es seien Eurowings, Ryanair , Vueling, Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften würden die Tickets zunächst händisch ausstellen. Die Flughafensysteme würden alle laufen, sagte die Sprecherin. Härter traf es in Berlin den Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld. Hier konnten am Morgen keine Maschinen starten oder landen. Der Flugbetrieb sei eingestellt.

Wegen der großflächigen technischen Störung sagt auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein alle geplanten Operationen an ihren Standorten in Kiel und Lübeck ab. Das teilte die Klinik auf ihrer Internetseite mit. Andere Störungen waren zunächst nicht bekannt. Polizei und Feuerwehr in Hamburg meldeten, dass alle Systeme liefen. Auch bei der Hochbahn gab es keine Probleme.

Mit Beginn der Hamburger Sommerferien und der Ferien in Schleswig-Holstein herrschte großer Andrang am Flughafen der Hansestadt mit einem großen Andrang. Der Flughafen erwartet in den Sommerferien pro Woche bis zu 355.000 an- und abreisende Passagiere. An den stärksten Tagen, zu denen vor allem die Ferien-Freitage zählten, seien es voraussichtlich rund 55.000 Fluggäste und bis zu 400 Starts und Landungen.

Vom Flughafen Hamburg aus bieten in diesem Sommer 55 Fluggesellschaften mehr als 120 Direktziele an. Bei den Norddeutschen besonders hoch im Kurs stünden die klassischen Sonnenziele wie Spanien mit Mallorca, die griechischen Inseln und die Türkei./tm/DP/stk