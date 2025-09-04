Hewlett-Packard übertrifft Erwartungen

(Reuters) - Der IT-Konzern Hewlett Packard Enterprise hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Servern und Netzwerktechnik die Erwartungen der Wall Street übertroffen und seine Jahresprognose angehoben.

"Die Kundennachfrage erstreckte sich über unser gesamtes Portfolio und war in unseren Segmenten Server und Netzwerke besonders stark", sagte Vorstandschef Antonio Neri am Mittwoch. Der Umsatz im am 31. Juli beendeten dritten Geschäftsquartal lag bei 9,14 Milliarden Dollar und damit über der von LSEG ermittelten Analystenschätzung von 8,53 Milliarden Dollar.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet HPE nun mit einem Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, nachdem zuvor ein Plus von sieben bis neun Prozent in Aussicht gestellt worden war. Das reichte Anlegern nicht. Die Aktienkurse fielen im nachbörslichen Handel um 2,85 Prozent auf 22,17 Dollar.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat die Nachfrage nach den für KI optimierten Servern von HPE angekurbelt, die mit Prozessoren von Nvidia ausgestattet sind. Der Umsatz mit Servern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar. Das Netzwerkgeschäft, das von der im Juli abgeschlossenen Übernahme von Juniper für 14 Milliarden Dollar profitiert, wuchs sogar um 54 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten hier mit 9,54 Milliarden Dollar gerechnet.