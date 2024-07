Träge Bauwirtschaft: Farbenhersteller Sto kappt Prognosen

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto kämpft weiter mit einer schwachen Baukonjunktur. Jetzt musste das Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr senken. Die Mittelfristziele 2025 und 2027 kassierte das SDax -Unternehmen am Mittwoch gleich ganz. In diesem Jahr dürfte der Umsatz nun auf 1,66 Milliarden Euro zurückgehen, statt auf 1,79 Milliarden Euro zu wachsen, teilte das Unternehmen in Stühlingen mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet das Management zwischen 62 und 82 Millionen Euro. Nach einem Vorjahreswert von 126,5 Millionen hatte Sto bisher mit einem operativen Ergebnis zwischen 113 und 138 Millionen Euro gerechnet. Neue Mittelfristziele 2027 will das Unternehmen spätestens im April 2025 vorlegen. Die Aktie von Sto fiel am Nachmittag um fast 10 Prozent./men/mis