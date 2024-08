ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Adesso auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Adesso nach vorläufigen Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 80 Euro gesenkt. Der IT-Dienstleister habe seinen Ausblick für den operativen Gewinn (Ebitda) gesenkt, was auf anhaltende Belastung der Margen hindeute, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem seien die Personalaufwendungen im Vergleich zum Umsatz überproportional gestiegen. Vorsicht sei auch geboten, weil Adesso den Personalbestand weiter ausbauen wolle./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 08:13 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 08:15 / MESZ

