EQS-News: Goldshore meldet Bohrergebnisse aus dem Sommerprogramm und berichtet über aktuelle Entwicklungen beim Unternehmen

Das Mineralressourcenmodell wurde von der Firma G Mining Services im Hinblick auf die Verwendung in der PEA-Studie geprüft und bestätigt.

Der Aktie des Unternehmens hat den GDXJ bei der Kursentwicklung um 155 % übertroffen, seit die aktualisierte MRE am 6. Februar 2024 veröffentlicht wurde.

Die Sommerbohrprogramme führten zur Identifizierung einer Verwerfung entlang des westlichen Randes der Goldlagerstätte Moss, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Explorationsbemühungen auf die Erweiterung der Lagerstätte nach Westen im Bereich des Ziels Moss Nose zu konzentrieren.

VANCOUVER, B.C., 10. September 2024: Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTC Markets: GSHRF / FWB: 8X00) („Goldshore“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Bohrergebnisse des Sommerbohrprogramms bekannt zu geben und über die aktuellen Fortschritte seiner wirtschaftlichen Erstbewertung („PEA“) zu informieren.

Überblick über die Ergebnisse der Erkundungsbohrungen: In der Boundary Zone wurde eine Scherzone von 6 bis 8 Metern (wahre Mächtigkeit) mit einer Nugget-artigen Goldmineralisierung durchteuft. Die beste Durchörterung enthielt 1,27 g/t Gold auf 13,30 m. Es wird angenommen, dass die Boundary Zone ein mineralisierter Ausläufer ist, der in einem Winkel von 30 Grad zum Trend der Goldlagerstätte Moss verläuft; die Boundary Zone stellt ein Explorationsziel dar, denn das Unternehmen ist bestrebt, weitere Scherzonen mit einer ähnlichen Ausrichtung als potenzielle Bohrziele neben der 3,6 km langen Goldlagerstätte Moss zu ermitteln. Die Bohrungen in der Southwest Extension führten zur Identifizierung des Standorts einer bedeutenden sinistralen, nach Nord-Nordosten streichenden Verwerfung, von der angenommen wird, dass sie die Goldlagerstätte Moss nach Südwesten versetzt. Daraus ergibt sich ein Schwerpunktbereich für die Erschließung zusätzlicher Bohrziele im Gebiet Moss Nose, das bislang durch selektive Gesteinsstich- und Bodenproben des Unternehmens definiert wurde. Man nimmt an, dass die in der Southwest Extension durchteufte Mineralisierung kleinere periphere Scherzonen zum Haupttrend von Moss darstellt.



Überblick über den Fortschritt der PEA: G Mining Services Inc. („G Mining“) besichtigte den Standort am 23. Juli 2024 zur Bewertung potenzieller Infrastrukturstandorte. Das Mineralressourcenmodell wurde von G Mining Services im Hinblick auf die Verwendung in der PEA-Studie geprüft und bestätigt. Derzeit wird die Wirtschaftlichkeit mehrerer Abbau- und Verarbeitungsszenarien auf hohem Niveau geprüft, um das optimale Projekt im Rahmen der PEA-Studie zu ermitteln.



Marktüberblick:

Im Zeitraum von der Veröffentlichung der aktualisierten MRE am 6. Februar 2024 bis zum 31. August 2024 hat der Aktienkurs des Unternehmens den VanEck Junior Gold Miners ETF (den „ GDXJ “) um 155 % übertroffen und ist in diesem Zeitraum um 191 % gestiegen.

“) um 155 % übertroffen und ist in diesem Zeitraum um 191 % gestiegen. Das Unternehmen konnte eine starke Unterstützung durch Insider verzeichnen, die zwischen 1. Mai 2024 und 31. Juli 2024 etwa 6 Millionen Aktien auf dem freien Markt erworben haben, was etwa 10 % des gesamten Handelsvolumens in diesem Zeitraum entspricht.

Am 31. August 2024 befanden sich 6,4 % der Aktien des Unternehmens im Besitz von Mitgliedern des Board of Directors und des Managements; weitere 35,0 % wurden von strategischen Aktionären gehalten, zu denen Brian Paes-Braga, Lutry Investments, Mitglieder der SAF-Gruppe und nahestehende Personen gehören.

Michael Henrichsen, seines Zeichens CEO von Goldshore, äußert sich dazu folgendermaßen:

„Das Unternehmen freut sich, ein Update bereitzustellen, denn wir setzen weiterhin unseren strategischen Plan um. Was das Wachstum angeht, haben wir zwei wichtige Ziele erprobt und wertvolle Informationen für die weitere Exploration in und im Umfeld der Goldlagerstätte Moss gewonnen. Besonders erwähnenswert für das technische Team ist die Identifizierung einer Verwerfung entlang des westlichen Randes von Moss, die die Lagerstätte in Richtung Süd- Südwest verschiebt und es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Explorationsbemühungen auf die Erweiterung der Lagerstätte in Richtung Westen entlang des Ziels Moss Nose zu konzentrieren. Darüber hinaus wurden bei der PEA-Studie durch die Firma G Mining Services - dem größten Katalysator des Unternehmens in den nächsten sechs bis sieben Monaten - solide Fortschritte erzielt. G Mining Services hat den Standort besichtigt und das Mineralressourcenmodell bestätigt; die Arbeiten im Rahmen der Studie konzentrieren sich derzeit auf die Ermittlung des optimalen Abbau- und Verarbeitungsszenarios für eine stufenweise Produktion, die die Grundlage für die weitere PEA-Studie bilden wird. Die starke Performance unseres Aktienkurses stimmt uns sehr zuversichtlich; sie wurde von der unerschütterlichen Unterstützung unserer strategischen Aktionäre untermauert. Diese haben ihr Engagement durch beträchtliche Käufe auf dem offenen Markt immer wieder unter Beweis gestellt. Mit dieser Unterstützung gelangten weitere Aktien in die Hände von langfristigen Aktionären, womit sich unsere Eigentümerstruktur mehr und mehr an unsere langfristige Wachstumsstrategie anpasst.“

Abbildung 1: Geologische Karte von Moss mit dem Standort der jüngsten Bohrungen

Ergebnisse der Erkundungsbohrungen

Das Programm in der Boundary Zone diente der Bewertung und Erweiterung der historischen Bohrergebnisse, um die gesamte Ausdehnung der hochgradigen Scherzone zu definieren. Die Bohrungen durchteuften mächtige Zonen mit ausgeprägtem, stark serizitisiertem und geschertem intermediärem Vulkangestein, das eingesprengten Pyrit und Pyrit-Chalkopyrit-Erzschnüre mit schmalen, mäßig gescherten Dioritgängen aufweist, ähnlich wie es von Tamavack Resources Inc. in den historischen Kernprotokollen aufgezeichnet wurde. Die primäre mineralisierte Scherzone ist etwa 6 bis 8 Meter mächtig und verläuft in einem Winkel von 030°, etwa 30 Grad entfernt von der regionalen Schieferung von 060° und dem vorherrschenden Trend der Scherung bei Moss. Die Analyseergebnisse bestätigten die Mächtigkeit der Mineralisierung, die in den historischen Bohrungen gemeldet wurde, lieferten jedoch nicht die einzelnen hochgradigen Proben, was auf einen starken Nugget-Effekt in der Zone hindeutet, der durch die historischen Bohrungen unter Verwendung eines BQ-Kerndurchmessers, der eine geringere Probengröße liefert, noch verstärkt wurde.

Bohrloch MBD-24-123, das 13,30 m mit 1,27 g/t Au ab 131,5 m Tiefe durchteufte, war fast ein Zwillingsloch der historischen Bohrung TML-87-04, die 21,49 m mit 2,26 g/t Au (gedeckelt) ab 148,5 m Tiefe ergab. Die Ergebnisse der historischen Bohrung wurden durch eine einzige Probe mit 59 g/t Gold verzerrt, was die Auswirkungen der Probengröße auf die gemeldeten Gehalte verdeutlicht. Das Unternehmen betrachtet die historischen Schätzungen, die in dieser Pressemeldung angegeben sind, nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Entlang ähnlicher schräg verlaufender Strukturen werden weitere regionale Explorationsarbeiten absolviert, um zusätzliche Mineralisierungszonen zu ermitteln. Die bedeutenden Ergebnisse des Erkundungsbohrprogramms in der Boundary Zone sind in Tabelle 1 zusammengefasst.



HOLE ID

FROM

TO LENGTH

(m) TRUE WIDTH

(m) CUT GRADE

(g/t Au) UNCUT GRADE

(g/t Au) MBD-24-121 161.5 163.5 2 1.5 1.63 1.63 incl 162.5 163.5 1 0.8 2.74 2.74 MBD-24-122 No significant results MBD-24-123 131.5 144.8 13.3 7.2 1.27 1.27 MBD-24-124 126 136.5 10.5 6.0 0.86 0.86 incl 132 134.55 2.55 1.4 3.04 3.04 MBD-24-125 104.25 107.2 2.95 2.1 1.38 1.38 and 118.6 121.6 3 2.2 2.38 2.38 and 197 217 20 15.2 0.69 0.69 incl 205 206 1 0.8 5.86 5.86 MBD-24-126 89 93 4 2.9 0.32 0.32 MBD-24-127 72 103.55 31.55 16.5 0.32 0.32 incl 72 73 1 0.5 3.05 3.05 and 117 126.4 9.4 5.1 0.95 0.95 and 126 126.4 0.4 0.2 15.8 15.8 and 147 148 1 0.5 3.24 3.24 and 161 163 2 1.1 0.69 0.69 Intersections calculated above a 0.3 g/t Au cut off with a top cut of 30 g/t Au and a maximum internal waste interval of 10 metres. Shaded intervals are intersections calculated above a 1.0 g/t Au cut off. Intervals in bold are those with a grade thickness factor exceeding 20 gram x metres / tonne gold. True widths are approximate and assume a subvertical body.

Tabelle 1: Bedeutende Ergebnisse des Bohrprogramms 2024 in der Boundary Zone

Bei den Bohrungen in der Southwest Extension handelte es sich um Stepout-Bohrlöcher im Abstand von 300 m bzw. 600 m zu den beiden mineralisierten Zonen, die mit der Southwest Zone der Goldlagerstätte Moss in Zusammenhang stehen. Die Bohrungen durchteuften einen schiefrigen Diorit-Intrusionskomplex, der die für die Lagerstätte Moss typische, sich abwechselnde Alterationssignatur aus Serizit, Kieselerde, Chlorit, Hämatit, Albit, Epidot und Karbonat aufweist. Eine weniger ausgeprägte (2-3 %) Sulfidmineralisierung, wie dies für die Lagerstätte Moss typisch ist, zeichnete sich durch eingesprengten Pyrit aus, wobei die Pyrit- Chalkopyrit-Molybdänit-Mineralisierung in singulären Quarz-Karbonat-Erzgängen lagert.

Die Analyseergebnisse ließen mächtige Abschnitte mit einer anomalen Goldmineralisierung erkennen, die vereinzelt Gehalte mit mehreren Gramm enthalten, die zusammen jedoch keine bedeutenden mineralisierten Abschnitte ergeben. Eine Prüfung der Geochemie der Spurenelemente ergab eine abrupte Änderung in der Chemie des Diorit-Wirtsgesteins bei der Goldlagerstätte Moss, was auf eine verwerfungsbedingte Verschiebung entlang der nach Nord- Nordosten streichenden Verwerfung Till Groove hindeutet, die den nahe gelegenen Erzstock Moss um rund 1 km verschiebt (Abbildung 1). Eine ähnliche Verschiebung würde die Erweiterung der Goldlagerstätte Moss mit dem Prospektionsgebiet Moss Nose in Linie bringen, das derzeit im Rahmen des Sommerfeldprogramms 2024 erkundet wird. Die bedeutenden Ergebnisse der Erkundungsbohrungen in der Southwest Extension sind in Tabelle 2 aufgeführt.



HOLE ID

FROM

TO LENGTH

(m) TRUE WIDTH

(m) CUT GRADE

(g/t Au) UNCUT GRADE

(g/t Au) MMD-24-128 237 242 5 4.1 0.36 0.36 MMD-24-129 171.9 175 3.1 2.5 0.34 0.34 and 224.35 224.85 0.5 0.4 2.24 2.24 MMD-24-130 33 34.25 1.25 0.9 6.56 6.56 and 33.55 34.25 0.7 0.5 10.8 10.8 and 50.15 56 5.85 4.2 0.36 0.36 and 109.6 118.3 8.7 6.5 0.55 0.55 and 179 185 6 4.6 0.62 0.62 MMD-24-131 112 120 8 6.0 0.37 0.37 and 207.1 212.8 5.7 4.5 0.32 0.32 MMD-24-132 34 41.05 7.05 5.1 0.35 0.35 and 71 72 1 0.7 2.51 2.51 Intersections calculated above a 0.3 g/t Au cut off with a top cut of 30 g/t Au and a maximum internal waste interval of 10 metres. Shaded intervals are intersections calculated above a 1.0 g/t Au cut off. Intervals in bold are those with a grade thickness factor exceeding 20 gram x metres / tonne gold. True widths are approximate and assume a subvertical body.

Tabelle 2: Bedeutende Ergebnisse des Bohrprogramms 2024 in der Southwest Extension

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Garantie dafür, dass irgendein Teil der hier beschriebenen Mineralressourcen in Zukunft in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann auch durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, soziopolitische, marketingbezogene oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinträchtigt werden.

Aktueller Stand der PEA

Die Firma G Mining treibt die PEA für das Goldprojekt Moss weiter voran. G Mining hat die Prüfung der MRE abgeschlossen und sie für die Verwendung in der PEA für akzeptabel befunden, während die Firma auch mehrere Empfehlungen zu Möglichkeiten für weitere Verbesserungen und Optimierungen gab, die aktiv in die laufenden Standortprogramme von Goldshore integriert werden. Das Team von G Mining besichtigte den Standort am 23. Juli 2024 zusammen mit ausgewählten Mitarbeitern von Goldshore und CSL Environmental & Geotechnical Ltd., um die Möglichkeiten für die Aufstellung potenzieller wichtiger Standortinfrastruktureinrichtungen zu bewerten. G Mining prüft derzeit eine Reihe von Szenarien auf hohem Niveau, die eine Vielzahl von Abbau- und Verarbeitungsoptionen beinhalten, um das optimale Projekt im Rahmen der PEA- Studie zu ermitteln. Goldshore hat sich entschieden, die kleine Goldressource bei East Coldstream auszuschließen, um sich auf den größeren Teil der Mineralressource bei Moss und eine kleinere Projektfläche zu konzentrieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung genehmigt.

Über Goldshore

Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in führenden Gebieten einen langfristigen Wert für alle Aktionäre und Interessengruppen schaffen will. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter des Bereichs Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada) gerichtet, das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zu dem Trans-Canada Highway, einem Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, der Unterstützung der lokalen Gemeinden und qualifizierten Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat mehr als 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und Bohrungen über etwa 80.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss absolviert, in dem insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen niedergebracht wurden. Die NI 43-101-konforme aktualisierte Mineralressourcenschätzung 2024 („MRE“) konnte auf angedeutete Goldressourcen im Umfang von 1,54 Millionen Unzen mit 1,23 g/t Au bzw. vermutliche Goldressourcen im Umfang von 5,20 Millionen Unzen mit 1,11 g/t Au erweitert werden. Die MRE deckt nur 3,6 Kilometer des mehr als 35 Kilometer langen mineralisierten Trends ab; die Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine rasche Erschließung in diesem Entwicklungszyklus positioniert sind. Weiterführende Informationen finden Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Webseite des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Henrichsen

President, Chief Executive Officer und Direktor Goldshore Resources Inc.

E: mhenrichsen@goldshoreresources.com W: www.goldshoreresources.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss, einschließlich der Identifizierung zusätzlicher Scherzonen als potenzielle Bohrziele, der Evaluierung potenzieller Infrastrukturstandorte, der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Abbau- und Verarbeitungsszenarien auf hohem Niveau und der gezielten Erweiterung der Lagerstätte nach Westen entlang des Ziels Moss Nose; der Veröffentlichung einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung und deren voraussichtlicher Zeitpunkt, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören u.a.: dass die vorgenannten Explorations- und Erschließungsziele des Unternehmens möglicherweise nicht im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht erreicht werden; dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung möglicherweise nicht im erwarteten Zeitplan oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; dass das Unternehmen von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel benötigen könnte, um seinen Betrieb fortzuführen, die möglicherweise nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; Risiken in Verbindung mit der Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; dass sich in- und ausländische Gesetze und Vorschriften nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken könnten; und dass die Aktienmärkte eine Volatilität erfahren haben, die oft nicht mit der Leistung von Unternehmen zusammenhängt und sich diese Schwankungen ungeachtet der Betriebsleistung des Unternehmens nachteilig auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken können. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich der Annahme, dass die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen nicht negativ beeinflusst werden, dass die Explorations- und Erschließungsziele des Unternehmens erreicht werden und der Zeitplan eingehalten werden kann und dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung innerhalb des erwarteten Zeitplans abgeschlossen werden kann.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

