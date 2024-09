EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %

Reverse Convertible bonds (CH1330884490) 08/10/2024 - Physisch 44496 0,02 %

Convertible bonds (DE000A254Y92) 23/01/2027 03/03/2020 -11/01/2027 Physisch 170407 0,06 %

Convertible bonds (DE000A30V5R1) 21/02/2030 04/04/2023 -07/02/2030 Physisch 507359 0,18 %

Convertible bonds (DE000A3H2WQ0) 15/01/2028 15/07/2020 - 31/12/2027 Physisch 161100 0,06 %

Convertible bonds (DE000A3MP429) 30/04/2026 10/09/2021 - 29/04/2026 Physisch 31673 0,01 %

Convertible bonds (DE000A3MP437) 10/03/2029 10/09/2021 - 09/03/2029 Physisch 102119 0,04 %

Convertible bonds (DE000A3H2WP2) 15/07/2025 15/07/2020 - 01/07/2025 Physisch 6948 0,00 %

Right of use on Hybrid financial instruments 03/01/2025 - 20/02/2025 Physisch 47368 0,02 %

Right to Recall over convertible bonds Jederzeit Physisch 39827 0,01 %

Right of use over reverse convertible Jederzeit Bar 57464 0,02 %

Right of use over Convertible bonds Jederzeit Bar 1390 0,00 %

Right of use over Convertible bonds Jederzeit Physisch 140002 0,05 %

Swaps on baskets 16/12/2024-29/10/2026 Bar 1264990 0,44 %

Right of use over reverse convertible Jederzeit Physisch 32339 0,01 %

Short Put Option 20/12/2024 Physisch 618500 0,22 %

Short Put Option 18/06/2025- 19/09/2025 Physisch 700000 0,25 %