Daten von Polymarket

Die fünf spannendsten Börsen-Wetten

onvista · 17.09.2025, 09:00 Uhr (aktualisiert: 17.09.2025, 09:29 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

Beim Wettportal „Polymarket“ kann man auf so gut wie alles wetten – auch auf die Börse. Wir stellen euch die fünf wichtigsten Wetten mit Börsenbezug vor und verraten, wie die Quoten sind.