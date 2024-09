ANALYSE-FLASH: Baader Bank startet Hornbach Holding mit 'Add' - Ziel 95 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Hornbach Holding mit "Add" und einem Kursziel von 95 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Dynamik in Deutschland dürfte die Holding-Gesellschaft der Baumarktkette im Geschäftsjahr 2024/25 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hornbach sei solide finanziert. Der Hauptantrieb für die Geschäfte sei die Internationalisierung der Gruppe und der vernetzte Einzelhandelsansatz, der eine nahtlose Verbindung zwischen den Offline- und Online-Vertriebskanälen biete./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 16:18 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

