GNW-Adhoc: Vertex erhält zum sechsten Mal in Folge die HDI-Zertifizierung und ist führend im Bereich des Kundensupports für Steuertechnologie

(http://www.vertexinc.com/) (NASDAQ:VERX) (?Vertex" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologie-Lösungen, hat zum sechsten Mal in Folge die HDI Support Center Certification erhalten. Diese prestigeträchtige Auszeichnung, die vom HDI, dem führenden globalen Anbieter von Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen für Support-Center, verliehen wird, unterstreicht die anhaltende Fähigkeit von Vertex, kontinuierlich hervorragende Leistungen im Kundensupport zu erbringen. Als einziger Anbieter von Steuertechnologie, der diese Auszeichnung erhalten hat, untermauert Vertex sein anhaltendes Engagement für die Beibehaltung eines kundenorientierten Ansatzes als Grundpfeiler seines Geschäftserfolgs. ?Ich gratuliere dem gesamten Vertex-Team zur Erlangung der HDI Support Center Certification", so Tara Gibb, Senior Director, HDI. ?Als HDI-zertifiziertes Support-Center gehört Vertex zu einem erlesenen Kreis von Unternehmen, die sich für Innovation, Qualitätsabläufe, kontinuierliche Verbesserung, strategische Vision, ein positives Arbeitsumfeld und ein hohes Maß an Kundenservice einsetzen." Kunden haben heutzutage hohe Erwartungen an den Support. Laut McKinsey (https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our- insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying) erwarten 71 % der Kunden eine personalisierte Interaktion, und 76 % dieser Kunden äußern sich frustriert, wenn sie diese nicht erhalten. Vertex erzielte in allen Kernbereichen des HDI Support Center Certification Programs - darunter Kundenzufriedenheit, Führung, Strategie und Leistung - hohe Punktzahlen, wobei die Bereiche Mitarbeiterzufriedenheit, Management und Führung besonders hervorstachen und den Erfolg bei der Unterstützung sowohl der Kunden- als auch der Mitarbeiterseite des Unternehmens verdeutlichten. ?Wir sind fest davon überzeugt, dass Vertex durch die Förderung von Zusammenarbeit und Innovation innerhalb der Organisation in der Lage ist, diesen Vorteil an unsere Kunden weiterzugeben. Wir sehen die Zertifizierung von HDI als direkten Beweis für diese Bemühungen - ein Beweis, den wir aufrechterhalten und weiterentwickeln wollen", kommentierte Tanya Craig, VP Global Support bei Vertex. ?Wir bei Vertex sind stolz darauf, unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, indem wir sie dort abholen, wo sie sich gerade befinden, und ihre Bedürfnisse proaktiv antizipieren und erfüllen", erklärt Craig. ?Mit über 4000 Kunden weltweit und dem langjährigen Vertrauen von mehr als der Hälfte der Fortune-500-Unternehmen sind wir stolz darauf, diese HDI-Zertifizierung zu besitzen, und fühlen uns weiterhin der Benutzererfahrung als Teil unseres Wertesystems verpflichtet. Wir wissen, dass dies mit einem unübertroffenen Kundensupport beginnt und dass wir so agieren müssen, als wären wir eine Erweiterung des Kundenteams." Das im Jahr 2000 eingeführte HDI Support Center Certification Program ist das einzige offene Branchenstandardprogramm zur Zertifizierung der Qualität von Kundensupport-Centern. Die HDI Support Center Certification soll die Effektivität der Support-Service-Branche und der Support-Organisationen durch die Bereitstellung eines weltweit anerkannten Branchenstandards und eines begleitenden Zertifizierungsprogramms verbessern. Die Bewertung basiert auf einer Reihe von Aktivitäten, deren vier Reifegrade zur Bewertung des Support- Centers herangezogen wurden. Vertex hat diese Bewertung erfolgreich abgeschlossen und damit seine Zertifizierung erhalten. Weitere Informationen über Vertex und seine Lösungen für indirekte Steuern und Compliance finden Sie unter www.vertexinc.com (http://www.vertexinc.com). Über Vertex Vertex, Inc. ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1500 Fachkräfte und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com (http://www.vertexinc.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/vertexinc/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/vertex-inc./). Copyright © 2024 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 