Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cancom hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Auf Tradegate legte die Aktie um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/