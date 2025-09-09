Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cancom hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Auf Tradegate legte die Aktie um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickModerate Gewinne an den US-Börsen erwartet - Riesendeal in der Rohstoffbrancheheute, 14:49 Uhr · dpa-AFX
IndexveränderungenKräftige Kursgewinne: Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf06. Sept. · dpa-AFX
ASML beteiligt sich mit 1,3 Milliarden Euro an europäischer KI-Hoffnung Mistralheute, 07:37 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street wird mit leichter Aufwärtstendenz erwartetgestern, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungSoFi Technologies: Rekordquartal, starker Ausblick – Aktie vor Ausbruch?gestern, 13:28 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeBörsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis