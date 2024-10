Zurich Insurance stellt neuen Dreijahresplan am 21. November vor

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich Insurance Group wird am 21. November das neue Strategieprogramm präsentieren. Mit Blick auf den bald auslaufenden Dreijahresplan sieht sich der Versicherungskonzern indes nach wie vor auf dem besten Weg, die darin gesetzten Ziele zu übertreffen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heißt. Ursprünglich war die Vorstellung der neuen Ziele auf den 20. November angesetzt, doch nun wird die Zurich den Plan für den Zeitraum von 2025 bis 2027 anlässlich eines Investorentreffens in London präsentieren. Die Marktentwicklung biete weitere attraktive Chancen und der neue Plan werde darlegen, wie die Gruppe diese Chancen ergreifen könne, schreibt die Zurich dazu.

Im Programm für die Jahre 2023 bis 2025 hat sich die Zurich unter anderem das Erreichen einer Eigenkapitalrendite zum Betriebsgewinn von 20 Prozent zum Ziel gesetzt. 2023 lag die Rendite mit gut 23 Prozent bereits klar über dem Ziel, in der ersten Jahreshälfte 2024 erzielte die Zurich 25 Prozent. Auch die Vorgabe zum Gewinnwachstum je Aktie von jährlich 8 Prozent wurde übertroffen, wobei die Zurich mittlerweile mit einem Wachstum von über 10 Prozent rechnet. Vorgaben setzte sich die Zurich auch zu Ausschüttungspolitik. Die Aktionäre sollen laut dem laufenden Dreijahresplan vom Jahresgewinn jeweils rund 75 Prozent als Dividende erhalten./mk/tv/AWP/jha