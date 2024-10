EQS-News: Die Blue Energy Group AG veröffentlicht die Zahlen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023

EQS-News: Blue Energy Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Anleihe

Die Blue Energy Group AG veröffentlicht die Zahlen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023



04.10.2024

Blue Energy Group AG

Die Blue Energy Group AG veröffentlicht die Zahlen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Ergebnis von EUR -6.479 TSD abgeschlossen

Das Geschäftsjahr 2023 wurde mit einem Ergebnis von EUR -3.514 TSD abgeschlossen

Die untestierten Zahlen per 31.08.2024 zeigen eine weitere Reduktion der Verluste

Senden, den 04.10.2024

– Die Zahlen der Blue Energy Group AG sind nach wie vor von der Corona Pandemie und der Rohstoffverknappung durch den Krieg in der Ukraine geprägt was deutliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Liquidationssituation hat.

Neuausrichtung

Im Rahmen der operativen Neuausrichtung konzentriert sich das Unternehmen nun auf den Bau und Verkauf von Kraftwerken. In diesem Zusammenhang wurde in Senden die erste Demonstrationsanlage mit selbstentwickelter Technologie errichtet. Derzeit befindet sich die erste kommerzielle Anlage im Bau, wodurch zusätzliche Liquidität gebunden wird. Zahlreiche Gespräche mit potenziellen Kunden sind bereits im Gange.

Die Zahlen im Einzelnen:

In EUR Tsd. FY22A FY23A Umsatz 1.072 1.022 EBITDA -5.084 2.118 EBIT -5.106 725 Jahresergebnis -6.479 -3.514

Ausblick

Die Blue Energy Group AG hat zahlreiche Teile für eine zu modernisierende Anlage mangels Verfügbarkeit am Markt selbst entworfen. Die hohe Qualität gepaart mit außergewöhnlicher Umweltverträglichkeit haben dazu geführt, dass die Blue Energy Group AG den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 in der Kategorie Energieerzeugungsanlagen gewonnen hat. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass Käufer der Blue Energy Anlagen auf Antrag eine Förderung von bis zu 60% des Kaufpreises erhalten können. Auf dieser Grundlage wurden bereits intensive Gespräche mit mehr als 40 potenziellen Kunden bestehend aus Gemeinden, Stadtwerke und Unternehmen geführt. Zwischenzeitlich konnte bereits eine Anlage verkauft werden, was das Management in seiner strategischen Neuausrichtung bestärkt. Für das Jahr 2025 ist der Verkauf von drei bis vier Anlagen geplant.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft in guten Gesprächen bezüglich der Stärkung des Eigenkapitals, was die Neuausrichtung zusätzlich unterstützen soll.

Über die Blue Energy Group AG

Die Blue Energy Group AG (ISIN: DE000A2GS336) ist auf Anlagenbau für regenerative Energiesysteme spezialisiert. Seit mehr als 11 Jahren überzeugt sie durch innovative, effektive und vor allem saubere Lösungen zur Rohstoffaufbereitung, Energieerzeugung und Energieversorgung. Die Blue Energy Group bietet grundlastfähige, nachhaltige Energiesicherheit und dezentrale Energieunabhängigkeit. Mit lokal verfügbaren Ressourcen und intelligenten Systemen für CO2-Neutralität oder sogar CO2-Negativität.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

