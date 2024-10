Original-Research: METRO AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: METRO AG - von Montega AG 25.10.2024 / 13:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu METRO AG Unternehmen: METRO AG ISIN: DE000BFB0019 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.10.2024 Kursziel: 9,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Trading Statement bestätigt Guidance 2023/24 weitgehend - CMD im Dezember soll den Turnaround ab 2024/25 aufzeigen METROs am Montagabend veröffentlichtes Trading Statement für das GJ 2023/24 bestätigte die Guidance des Managements im Wesentlichen. Die Umsätze in Höhe von 31,0 Mrd. EUR legten in der Guidance-Sicht (bereinigt um Wechselkurse und Unternehmensverkäufe) um 5,9% yoy zu (Guidance: +3-7%). Dagegen soll das adj. EBITDA 2023/24 in der unteren Hälfte der Guidance liegen, was bedeutet, dass es um 25-100 Mio. EUR unterhalb des um Wechselkursschwankungen bereinigten adj. EBITDA des Vorjahrs liegen dürfte. Q4 - Segmente Ost und Russland stark, Westeuropa schwach, Deutschland stagniert: Regional zeigt METROs Q4 eine Fortsetzung der schon im dritten Quartal gezeigten Dynamik. Das währungsbereinigte Wachstum des Konzernumsatzes resultiert im Wesentlichen aus den Aktivitäten der Segmente Ost (+7,4% yoy) und Russland (+10,1%yoy). Da dieses Wachstum aber auch zu einem großen Teil inflationsgetrieben ist (im Segment Ost vor allem durch die Inflation in der Türkei), ist diese von METRO bevorzugte Umsatzkennzahl unseres Erachtens mit Vorsicht zu genießen. Während die verhaltene Entwicklung in Westeuropa (+0,7% yoy) im Wesentlichen konjunkturbedingt sein sollte,ist die anhaltende Schwäche im deutschen Heimatmarkt (-0,1% yoy) u.E. vor allem hausgemacht, da das Unternehmen hierzulande in der Transformation zu einem 'echten' Großhändler weiter hinterherhinkt. Zuletzt wurde - wie schon oft in der jüngeren Vergangenheit - das Managementteam für Deutschland ausgetauscht. Operatives Ergebnis in unterer Guidancehälfte - Unterm Strich steht ein Verlust: ZurErgebnisentwicklung des GJ 2023/24 enthält das Trading Statement zwei Informationen. So soll das adj. EBITDA voraussichtlich am unteren Ende der Guidance liegen und es wird nunmehr ein negatives EPS (Guidance zuvor: ~0 EUR) erwartet. Das negative EPS dürfte unseres Erachtens trotz eines von uns erwarteten positiven Vorsteuerergebnisses zustande gekommen sein, da METRO die Verluste im Heimatmarkt nicht steuermindernd mit positiven Ergebnissen in anderen Ländern verrechnen kann. Auch dies zeigt den Handlungsbedarf in Deutschland auf. Fortschritte bei sCore müssen 2024/25 auch in der Bottom Line sichtbar werden: Das Trading Statement enthält wie üblich keine Guidance für 2024/25. Dennoch lässt sich CEO Dr. Steffen Greubel damit zitieren, dass 'die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr herausfordernd' seien. Gleichzeitig soll das Management ein 'noch stärkeres Augenmerk auf Effizienz und Produktivität' haben. Wir erhoffen uns für den CMD am 11. Dezember mehr Details, wie es METRO gelingen kann, nicht nur die Großhandeltransformation hinsichtlich der sCore-Kennzahlen zu forcieren, sondern auch das Kostenwachstum künftig unter das Umsatzwachstum zu drücken und somit in Richtung des Mittelfristziels 2030 von 2,0 Mrd. EBITDA und 600 Mio. EUR beim FCF voranzukommen. In Bezug auf Prozessoptimierungen kann CFO Eric Riegger sicher seine Discounter-Managementerfahrung einbringen. Fazit: Wir sind gespannt auf den CMD und erwarten im GJ 2024/25 trotz der 'Herausforderungen' eine Trendwende in der Ergebnisentwicklung. Vor allem METROs Aktivitäten in Deutschland weisen Raum für Produktivitätsverbesserungen auf. Fazit: Wir sind gespannt auf den CMD und erwarten im GJ 2024/25 trotz der 'Herausforderungen' eine Trendwende in der Ergebnisentwicklung. Vor allem METROs Aktivitäten in Deutschland weisen Raum für Produktivitätsverbesserungen auf. Der Aktienkurs reflektiert weder die Immobiliensubstanz noch METROs langfristiges Ergebnispotenzial. Unser Anlageurteil bleibt 'Kaufen'. 