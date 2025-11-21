Der Markt taumelt, Krypto bricht ein und die KI-Story scheint zusammengebrochen. Einige Investoren stehen an Panik-Leveln und Trader sehen sich mir extremer Volatilität konfrontiert. Und in dieser Gemengelage gibt es von mir keine Updates? Da ich momentan auf Reisen bin und dich nicht in unserem täglichen News-Format bei Youtube über meine Sicht der Dinge informieren kann, wähle ich diesen Kanal, um die aktuelle Lage ein wenig einzuordnen.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) Jetzt freischalten Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung