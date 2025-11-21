CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist
onvista · Uhr
Steigende Kreditrisiken bei Big Tech, ein angeschlagener Bitcoin und ein nervöser Arbeitsmarkt treiben die Volatilität – und zwingen den Markt zu einer abrupten Neubewertung der Lage. Wie ich die Märkte nun sehe, erkläre ich dir in dieser Analyse.
Quelle: one studio 900/Shutterstock.com
Der Markt taumelt, Krypto bricht ein und die KI-Story scheint zusammengebrochen. Einige Investoren stehen an Panik-Leveln und Trader sehen sich mir extremer Volatilität konfrontiert. Und in dieser Gemengelage gibt es von mir keine Updates? Da ich momentan auf Reisen bin und dich nicht in unserem täglichen News-Format bei Youtube über meine Sicht der Dinge informieren kann, wähle ich diesen Kanal, um die aktuelle Lage ein wenig einzuordnen.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
Jetzt freischalten
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Premium-Beiträge
Verrechnungstöpfe nutzenWie clevere Verluststrategien die Steuerlast deutlich senken könnengestern, 15:37 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDie Aktie dieses Autobauers hat weitere zehn Prozent Abwärtspotenzial18. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis