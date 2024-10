IRW-News: Fast Finance 24 Holding AG: Die inzwischen 98,24%ige US-Tochter FFPP übertrifft bei Umsatz- und Ergebniswachstum die selbstgesteckten Ziele.

IRW-PRESS: Fast Finance 24 Holding AG: Die inzwischen 98,24%ige US-Tochter FFPP übertrifft bei Umsatz- und Ergebniswachstum die selbstgesteckten Ziele.

Berlin (IRW-Press/28.10.2024) - Berlin, den 28.10.2024 Die Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq:FFPP) hat heute ihre Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 endende dritte Quartal bekannt gegeben.

Das Betriebsergebnis für die drei Monate bis zum 30. September 2024:

* Die Einnahmen für die drei Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 4,1 Millionen USD, ein Anstieg von 254 % im Vergleich zu 1,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Bruttogewinn betrug 2,3 Millionen USD, verglichen mit 282 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Nettogewinn betrug 470 Tausend USD, verglichen mit 84 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

Das Betriebsergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024:

* Die Einnahmen für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrugen 8 Millionen USD, ein Anstieg von 191 % im Vergleich zu 2,7 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Bruttogewinn betrug 3,2 Millionen USD, verglichen mit 1,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum 2023.

* Der Nettogewinn betrug 600 Tausend USD, im Vergleich zu 253 Tausend USD im gleichen Zeitraum 2023.

Ole Jensen, CEO, Präsident und Vorsitzender von Fast Finance Pay Corp., erklärt: "Unser anhaltendes Wachstum ist das Ergebnis der Investitionen, die wir in unsere Netzwerke, Informationstechnologie, Vertriebs- und Marketingbemühungen getätigt haben, und vor allem der Menschen, die wir bei Fast Finance haben. Wir sehen weiterhin Möglichkeiten, organisch zu wachsen und rentabel zu bleiben sowie einen positiven Cashflow zu erzielen."

"Das dritte Quartal war eine sehr besondere Zeit für das Unternehmen. Ich wurde zum Präsidenten und CEO ernannt, wir haben eine Investmentbank beauftragt, um uns beim Uplisting an einer US-Börse zu unterstützen, weiterhin arbeiten wir mit unseren Anwälten und Beratern zusammen, um unsere Kapitalstruktur zu verbessern. Ich glaube, dass all diese Schritte unseren Status als börsennotiertes Unternehmen und unsere Position innerhalb der Investmentgemeinschaft verbessern werden. Unser Ziel ist, an der NASDAQ oder NYSE gelistet zu werden, um unser Handelsvolumen und unsere Liquidität zu erhöhen, damit wir langfristige Privat- und institutionelle Investoren anziehen", schloss Herr Jensen.

Den gesamten Bericht finden Sie hier:

https://ff24pay-corp.com/filings/

Über Fast Finance Pay Corp.

Fast Finance Pay Corp. ist ein Gateway-Anbieter und schnell wachsendes FinTech Unternehmen. Die Fast Finance Pay Corp. bietet eine flexible Zahlungsplattform, um E-Händlern bei ihren Online-Vorhaben zu helfen. Sie ermöglicht es E-Händlern, alle gängigen Zahlungsmethoden mit nur einem Partner zu verarbeiten, anstatt eine Vielzahl von "Zahlungs-Plugins" zu installieren.

OK.de Services umfasst den OK.de mobilen "Free-Mailer" E-Mail und End-to-End-sicheren, verschlüsselten Instant-Messaging-Service. OK.de ist ein kostenloser E-Mail-Anbieter mit Nachrichten, einem Vergleichsportal und zahlreichen weiteren kostenlosen Dienstleistungen. Mit diesem Service bauen wir eine aktive Benutzeroberfläche auf, die dazu dient, Menschen auf der ganzen Welt auf einer Plattform zu verbinden.

Mit OK.secure haben wir einen völlig kostenlosen und absolut sicheren Messenger-Service auf den Markt gebracht: private und sichere Nachrichtenübermittlung mit militärischem Verschlüsselungsniveau. Durch die End-to-End-Verschlüsselung, die auf Blockchain-Technologie basiert, bietet OK.secure sichere Kommunikation mit Chats, Videoanrufen und Cloud-Speicher.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ff24pay-corp.com (

http://www.ff24pay-corp.com/).

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 7262 1234-4, F. +49 (0)30 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an den Börsen Frankfurt, Xetra, Berlin, München und Tradegate gehandelt.

