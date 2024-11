AKTIE IM FOKUS: Sartorius gefragt - Wolfe Research optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenempfehlung hat die Aktien von Sartorius am Donnerstag angetrieben. Sie bauten ihre Gewinne beständig aus und waren am frühen Nachmittag mit plus 2,3 Prozent auf 231,90 Euro unter den Favoriten im deutschen Leitindex Dax.

Analyst Doug Schenkel von Wolfe Research traut den Papieren eine Erholung zu. Er errechnet ein Kursziel von 265 Euro und nahm die Bewertung daher mit "Outperform" auf.

Der Kurs von Sartorius pendelt seit Ende Juli in einer Spanne zwischen etwa 220 und circa 260 Euro. 2024 summieren sich die Kursverluste immer noch auf rund 30 Prozent. So litten die Geschäfte des Pharma- und Laborzulieferers unter einer schwachen Nachfrage, weil viele Kunden nach der Corona-Pandemie noch die Lager voll hatten und kaum bestellten./mis/jha/