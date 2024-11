EQS-News: SBF AG: Rudolf Witt legt Vorstandsamt im besten Einvernehmen nieder – Robert Stöcklinger führt die Unternehmen weiter

EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

SBF AG: Rudolf Witt legt Vorstandsamt im besten Einvernehmen nieder – Robert Stöcklinger führt die Unternehmen weiter



Leipzig, 27. November 2024 – Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, „SBF“), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, gibt heute Veränderungen im Vorstand bekannt. Rudolf Witt legt sein Vorstandsmandat zum 31. Dezember 2024 aus gesundheitlichen Gründen nieder. Er scheidet im besten Einvernehmen im Alter von knapp 65 Jahren aus. Herr Witt hat im Vorstandsteam mit Herrn Stöcklinger die SBF AG zu einem führenden Anbieter von innovativen Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Elektronik und Mechanik geformt. Ab dem 1. Januar 2015 wird Herr Stöcklinger als Alleinvorstand die strategische Weiterentwicklung der SBF AG vorantreiben. Herr Witt bleibt dem Unternehmen als externer Berater erhalten und wird so seine wertvolle Expertise und sein Netzwerk weiterhin einbringen.



Dr. Lothar Koniarski, Aufsichtsratsvorsitzender der SBF AG sagt: „Rudolf Witt war eine Schlüsselperson der SBF AG und hat das Unternehmen durch sein hohes Engagement und seine strategische Weitsicht nachhaltig geprägt. Unter seiner Führung haben wir entscheidende Meilensteine erreicht. Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Rudolf Witt herzlich für seinen außerordentlichen Einsatz. Mit Robert Stöcklinger an der Spitze sind wir bestens aufgestellt, um den eingeschlagenen Kurs erfolgreich fortzusetzen.“



Die SBF AG bleibt der bewährten strategischen Ausrichtung treu. Die Unternehmensgruppe vereint führende Hidden Champions mit herausragenden Kompetenzen und zukunftsweisenden Technologien in ihren Spezialgebieten. Mit einem erstklassigen Produkt- und Service-Portfolio in den Segmenten „Schienenfahrzeuge“, „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ sowie „Elektromechanik und Sensorik“ nutzt das Unternehmen Wachstumsopportunitäten in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Robert Stöcklinger, Vorstandsmitglied der SBF AG kommentiert: „Rudolf Witt hat mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner hohen Fachkompetenz entscheidend dazu beigetragen, die SBF AG langfristig erfolgreich zu positionieren. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Gleichzeitig freue ich mich darauf, die Arbeit in bewährter Kontinuität fortzusetzen und die SBF AG gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter voranzubringen.“



Über die SBF-Gruppe:

Die börsennotierte SBF-Gruppe ist ein Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik. In der Unternehmensgruppe bündeln hochspezialisierte und in ihren Bereichen führende Hidden Champions ihre Expertise. Mit einem hochwertigen und zukunftsweisenden Produkt- und Service-Portfolio profitiert SBF von den Megatrends Mobilität, Klimaschutz, Automatisierung und Digitalisierung.



Im Geschäftsfeld „Schienenfahrzeuge“ beliefert der Tier-1-Systemlieferant und Entwicklungspartner die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller mit komplexen Interior-, Decken- und Beleuchtungssystemen „Made in Germany“. Das Geschäftsfeld „Öffentliche und Industrielle Beleuchtung“ umfasst intelligente und maßgeschneiderte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung für industrielle, kommunale und infrastrukturelle Projekte. Zudem werden im Geschäftsfeld „Sensortechnologie und Elektromechanik“ zukunftsweisende Komponenten und Software für elektromechanische Produkte wie Platinen, Sensoren und Kommunikationstechnologie entwickelt und produziert.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com.



Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt: Kirchhoff Consult GmbH

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

